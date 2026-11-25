Aslı Enver: Büyüyünce gurme olacakmış
Kızı Elay ile yeni karelerini paylaşan Aslı Enver, "Büyüyünce gurme olacakmış, sohbetimiz de bu yönde" ifadelerini kullandı
Giriş: 25 Kasım 2026 - 13:54 Güncelleme:
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2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ı ise evlendikten bir yıl sonra kucağına almıştı.
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İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Enver, zaman zaman kızı ile eğlenceli anlarını da sosyal medya hesabından yayımlıyor.
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Ünlü oyuncu, 3 yaşındaki kızı ile çektirdiği yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.