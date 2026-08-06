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        Haberler Magazin Barış Manço'nun telif hakları mahkemeye taşındı

        Barış Manço'nun telif hakları mahkemeye taşındı

        Barış Manço'nun mirasçıları, merhum sanatçının tüm eserlerinin iadesi ve 2003'ten bu yana elde edilen dijital gelirlerin ödenmesi talebiyle Emre Grafson Müzik'e dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 21:06 Güncelleme:
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        Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun yasal mirasçıları; Lale Manço, Doğukan Manço ve Batıkan Manço, Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Grafson Müzik'e telif davası açtı.

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        Lale Manço, merhum sanatçının eser haklarının korunması amacıyla Emre Grafson Müzik'e verilen izinlerin ardından firma ile çeşitli sorunlar yaşandığını ifade etti.

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        Manço Ailesi'nin avukatı Abdi Bişar Alınak, İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülecek dava öncesinde ailenin taleplerini ve hukuki sürece dair ayrıntıları paylaştı.

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        "GASP EDİLMİŞ DURUMDA"

        Aile adına açıklamada bulunan Alınak, şu ifadeleri kullandı: Barış Manço mirasçıları eserlerin korunması ve telif haklarının yönetilmesi amacı ile yapım şirketine değişik yetkiler veriyor, sonucunda ise eserlerden doğan telif gelirlerinin özellikle dijital hakları Emre Plakçılık tarafından gasp edilmiş durumda.

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        Dava kapsamında, Barış Manço'ya ait tüm eserlerin aileye iadesi ve Emre Grafson Müzik'in 2003 yılından dava sürecinin tamamlanmasına kadar elde ettiği tüm gelirlerin tazminat olarak ödenmesi talep ediliyor.

        Fotoğraflar: DepoPhoto

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