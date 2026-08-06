Barış Manço'nun telif hakları mahkemeye taşındı

Dava kapsamında, Barış Manço'ya ait tüm eserlerin aileye iadesi ve Emre Grafson Müzik'in 2003 yılından dava sürecinin tamamlanmasına kadar elde ettiği tüm gelirlerin tazminat olarak ödenmesi talep ediliyor.

Fotoğraflar: DepoPhoto