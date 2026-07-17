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        Haberler Magazin Burcu Biricik: Yazın yarısı öyle böyle geçti gitti

        Burcu Biricik: Yazın yarısı öyle böyle geçti gitti

        Burcu Biricik, kızı Luna'nın doğum günü kutlamasından ve yaz tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Biricik, paylaşımına "Yazın yarısı öyle böyle geçti gitti" notunu ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 22:31 Güncelleme:
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        2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024 tarihinde kızı Luna'yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşamıştı.

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        Zaman zaman sosyal medya hesabından kızı ve özel hayatına dair paylaşımlar yapan oyuncu, bunlara bir yenisini daha ekledi.

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        Biricik, hem yaz tatilinden hem de kızının doğum günü için organize ettiği etkinlikten kesitleri takipçilerinin beğenisine sundu.

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        37 yaşındaki oyuncu, yaptığı bu paylaşıma "Yazın yarısı öyle böyle geçti gitti" notunu düştü.

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