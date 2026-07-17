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        Haberler Magazin Cem Uslu evlendi

        Cem Uslu evlendi

        Oyuncu Cem Uslu, Gubse Ceren Geçalp ile hayatını birleştirdi. Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce'de pek şenlikli bir düğün yaptık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 21:44 Güncelleme:
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        2017 tarihinde SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve 2021 yılında final yapan 'Çukur' dizisinin Metin Yaman'ı Cem Uslu, uzun zamandır birlikte olduğu Gubse Ceren Geçalp ile dünyaevine girdi.

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        Uslu ile Geçalp, arkadaşlarının, yakın dostlarının ve ailelerinin katılımıyla Düzce'de evlendi.

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        O anları sosyal medyada paylaşan 43 yaşındaki oyuncu, mutluluğunu sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine duyurmayı ihmal etmedi.

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        Cem Uslu yaptığı paylaşıma, "Düzce'de pek şenlikli bir düğün yaptık. Yanımızda olan herkes sağ olsun, var olsun. İlk fotoğraftaki gibi başladı, sondaki gibi bitti" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Cem Uslu
        #Gubse Ceren Geçalp
        #çukur
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