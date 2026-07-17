Cem Uslu evlendi
Oyuncu Cem Uslu, Gubse Ceren Geçalp ile hayatını birleştirdi. Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce'de pek şenlikli bir düğün yaptık" dedi
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 21:44 Güncelleme:
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2017 tarihinde SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve 2021 yılında final yapan 'Çukur' dizisinin Metin Yaman'ı Cem Uslu, uzun zamandır birlikte olduğu Gubse Ceren Geçalp ile dünyaevine girdi.
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Uslu ile Geçalp, arkadaşlarının, yakın dostlarının ve ailelerinin katılımıyla Düzce'de evlendi.
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O anları sosyal medyada paylaşan 43 yaşındaki oyuncu, mutluluğunu sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine duyurmayı ihmal etmedi.