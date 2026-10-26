Dorukhan Toköz, sevgilisi Helin Kandemir'i paylaştı
Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne serdi. Milli futbolcu, oyuncu sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı
Giriş: 26 Ekim 2026 - 20:14 Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz, ağustos ayında sürpriz bir aşka yelken açmıştı.
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İlişkilerini dolu dizgin sürdüren ikili, sosyal medya paylaşımları ve birbirlerine gösterdikleri ilgiyle aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Dorukhan Toköz, Helin Kandemir ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.