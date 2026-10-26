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        Haberler Magazin Dorukhan Toköz, sevgilisi Helin Kandemir'i paylaştı

        Dorukhan Toköz, sevgilisi Helin Kandemir'i paylaştı

        Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne serdi. Milli futbolcu, oyuncu sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz, ağustos ayında sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

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        İlişkilerini dolu dizgin sürdüren ikili, sosyal medya paylaşımları ve birbirlerine gösterdikleri ilgiyle aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Dorukhan Toköz, Helin Kandemir ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Toköz'ün siyah kalp emojisi eşliğinde yaptığı bu paylaşım, ikilinin birlikte geçirdiği anları gözler önüne serdi.

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        #ünlü
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