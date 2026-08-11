Engin Günaydın: Foça, kalp ritmimle çok uyumlu
İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak İzmir'in Foça ilçesine yerleşen ünlü oyuncu Engin Günaydın, "Foça'nın ritmi benim kalp ve ruh ritmimle çok uyumlu. Senaryolarımın hepsini Foça'da yazdım" dedi
Komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusu, senaryo yazarı Engin Günaydın, yeni nesil oyunculuktan dizi kalitesine, sosyal medyanın olumsuz etkilerinden yapay zekaya ve Foça'daki yaşamına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
"ÇOĞU DİZİ OYUNCUSU SİNEMA FİLMİNDE ROL ALABİLECEK KAPASİTEDE DEĞİL"
Sektördeki oyunculuk anlayışını eleştiren Günaydın, "Konservatuvarda ya da oyunculuk eğitiminde öğrendikleri şeyleri unutmamalılar, çünkü bu bir akademidir. Ancak oyuncular dizilerde veya sinemada yeni bir atmosferle karşılaşınca farklı oyunculuk biçimlerini benimseyebiliyor. Bence bu doğru bir yaklaşım değil. Çoğu dizi oyuncusu herhangi bir sinema filminde rol alabilecek kapasitede değil" dedi.
"DUVARIN ÖNÜNDE DURUP SADECE REPLİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR"
Yeni dönem diziler hakkında konuşan Engin Günaydın, "Dizilerde ceketini çıkaran ya da kahve içen oyuncu sayısı bile çok az. İnsanlar çay-kahve doldururken konuşmuyor; neredeyse herkes bir duvarın önünde durup sadece repliğini söylüyor. Bu yüzden dizilerde gerçek hayatı hissedemiyoruz. Müzik eşliğinde duvar önünde konuşan insanlardan ibaret bir yapı var" şeklinde konuştu.
"BENİM İÇİN ÜZÜCÜ VEYA KORKUTUCU DEĞİL"
Yapay zeka teknolojisinin sektöre etkileri sorulduğunda ise Günaydın, "Yapay zeka beni korkutmuyor. İçinde hiç gerçek oyuncu olmayan, tamamen AI ile üretilmiş reklamlar görüyorum ve bunlar birkaç yıl içinde daha da yaygınlaşacak. İş varsa gelir çalışırız, iş yoksa Foça'ya gider orada yaşarım. Bu durum benim için üzücü veya korkutucu değil" açıklamasını yaptı.
"KÖTÜCÜL BİR DÜNYAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
Sosyal medyadaki olumsuz atmosferden rahatsız olduğunu belirten oyuncu, "Kendi hayatından memnun olmayan insanlar başkalarını rahatsız etmek istiyor. Şu anda insanlarda ciddi bir rahatsızlık var ve bir başkasının huzursuzluğundan memnuniyet duyuyorlar. Kötücül bir dünyayla karşı karşıyayız. Bu yüzden sosyal medyamda kimse bana mesaj atamıyor ve hakkımda yorum yapılmasını istemiyorum. Bu durumdan son derece memnunum" ifadelerini kullandı.
"EKONOMİK AÇIDAN OLUMLU BİR DÖNÜŞ SAĞLAR"
Başarı ve şöhret kavramlarını değerlendiren Günaydın, şunları söyledi: Her meslekte başarılı ve tanınır olmak ekonomik açıdan olumlu bir dönüş sağlar, bunda kötü bir şey yok. Ancak manevi olarak şöhretli olmak insanın psikolojisini etkilemez, sadece ekonomisini etkiler. İnsan zaten kendisini 'şöhretli' diye tanımlamaz, normal biridir. Benim hayatımda da bu anlamda değişen bir şey olmadı.
"FOÇA, KALP RİTMİMLE ÇOK UYUMLU"
'İlk Defa' adlı programa konuk olan oyuncu, bir süredir İzmir'in Foça ilçesinde yaşadığını anlattı. Foça'nın sakinliğinin kendisine iyi geldiğini belirten oyuncu, "Foça sakin bir kasaba. Çeşme veya Bodrum bana çok karmaşık geliyor, başımı döndürüyor. Sakinlik ise beni düşünmeye sevk ediyor ve kendi zihin dünyama yaklaştırıyor. Senaryolarımın hepsini Foça'da yazdım. Çünkü Foça'nın ritmi, benim kalp ve ruh ritmimle çok uyumlu" diye konuştu.
Fotoğraflar: Instagram, AA, İHA, HT Magazin