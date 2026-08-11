Engin Günaydın: Foça, kalp ritmimle çok uyumlu

"EKONOMİK AÇIDAN OLUMLU BİR DÖNÜŞ SAĞLAR"

Başarı ve şöhret kavramlarını değerlendiren Günaydın, şunları söyledi: Her meslekte başarılı ve tanınır olmak ekonomik açıdan olumlu bir dönüş sağlar, bunda kötü bir şey yok. Ancak manevi olarak şöhretli olmak insanın psikolojisini etkilemez, sadece ekonomisini etkiler. İnsan zaten kendisini 'şöhretli' diye tanımlamaz, normal biridir. Benim hayatımda da bu anlamda değişen bir şey olmadı.