Evrim Alasya'nın tatil pozları

Beşiktaş'ta polis noktasında bariyeri kırdı; sürücünün kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – BEŞİKTAŞ'ta kullandığı araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran M.D. (25), polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağı sırada polis ekiplerine direndiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı. M.D., çıkarıldığı mahkemece 'Görevi... Daha Fazla Göster Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – BEŞİKTAŞ'ta kullandığı araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran M.D. (25), polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağı sırada polis ekiplerine direndiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı. M.D., çıkarıldığı mahkemece 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA) Daha Az Göster