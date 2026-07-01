Evrim Alasya'nın tatil pozları
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Balıkesir tatilinde atıyor. Alasya, deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 18:33 Güncelleme:
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde aldı.
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46 yaşındaki oyuncu, Balıkesir'de hem dinlenmenin hem de yaz mevsiminin keyfini sürüyor.
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Güneşin ve denizin tadını çıkaran Alasya, mavi sularda serinleyerek yeni sezon öncesi enerji depoladı.