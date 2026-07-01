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        Haberler Magazin Evrim Alasya'nın tatil pozları

        Evrim Alasya'nın tatil pozları

        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım'ı Evrim Alasya, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Balıkesir tatilinde atıyor. Alasya, deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde aldı.

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        46 yaşındaki oyuncu, Balıkesir'de hem dinlenmenin hem de yaz mevsiminin keyfini sürüyor.

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        Güneşin ve denizin tadını çıkaran Alasya, mavi sularda serinleyerek yeni sezon öncesi enerji depoladı.

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        Ünlü oyuncu, tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak bu anları takipçileriyle buluşturdu.

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