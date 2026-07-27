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        Haberler Magazin Fatih Ürek'in 'okul' vasiyeti borçlarına takıldı

        Fatih Ürek'in 'okul' vasiyeti borçlarına takıldı

        30 Ocak'ta hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek'in adına okul yaptırılması yönündeki vasiyeti, kalan borçlar ve aile arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle rafa kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 08:04 Güncelleme:
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        15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta 59 yaşında hayata veda etmişti. Şarkıcı, İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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        Fatih Ürek'in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir'de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu iddia edilmişti.

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        Merhum sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldü.

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        Fatih Ürek'in gündeme gelen mal varlığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ürek'in daha önce katıldığı bir programda dile getirdiği "Adıma okul yaptırılsın" vasiyeti, ailesi tarafından yerine getirilemiyor.

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        Ablası Selvi Ürek, şarkıcının ardında bıraktığı borçlar ve aile içindeki fikir ayrılıkları nedeniyle okul vasiyetini yerine getiremeyeceklerini açıkladı.

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        Selvi Ürek, kaybettiği kardeşinin sanıldığı gibi büyük bir servete sahip olmadığını, ondan kalan borçları kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

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        "SANILDIĞI GİBİ ÇOK BÜYÜK BİR PARAMIZ YOK"

        Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk olan Selvi Ürek, "Bir gazeteci servetini abartarak anlattı. Kardeşimin şanı, şöhreti ve itibarı korunsun diye 'Beş dediyse öyle kalsın' diyerek ses çıkarmadım. İki evi var, henüz satmadık. Kredi, kredi kartı ve avans borçları çoktu. Biriktirdiği altın ve dövizle borçlarını kapatmaya çalıştık. Çalışanlarının sigortaları ve vergileri de ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı. Okul yaptırmak istemişti, ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Onlar da normal memur insanlar, öyle bir paramız yok" dedi.

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        Selvi Ürek, kardeşler arasında yanlış anlaşılma yaşanmaması için vasilik görevini aileye yakın bir iş insanına verdiklerini de açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: Çok fazla takısı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık. Kardeşler arasında da vasilik konusunda tam anlamıyla güven oluşmamıştı. Bu nedenle Fatih'in çok sevdiği aile dostunu vasi olarak belirledik.

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        #fatih ürek
        #Okul vasiyeti
        #Selvi Ürek
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