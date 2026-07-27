"SANILDIĞI GİBİ ÇOK BÜYÜK BİR PARAMIZ YOK"

Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk olan Selvi Ürek, "Bir gazeteci servetini abartarak anlattı. Kardeşimin şanı, şöhreti ve itibarı korunsun diye 'Beş dediyse öyle kalsın' diyerek ses çıkarmadım. İki evi var, henüz satmadık. Kredi, kredi kartı ve avans borçları çoktu. Biriktirdiği altın ve dövizle borçlarını kapatmaya çalıştık. Çalışanlarının sigortaları ve vergileri de ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı. Okul yaptırmak istemişti, ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Onlar da normal memur insanlar, öyle bir paramız yok" dedi.