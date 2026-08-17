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        Haberler Magazin Gökhan Özen: Düğün parasını hayır işine ayırdık

        Gökhan Özen: Düğün parasını hayır işine ayırdık

        Geçtiğimiz günlerde Naz Canbaz ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Gökhan Özen, düğün yapmama nedenini açıkladı. Özen, "Bir gecelik eğlenceye milyonlar dökmek yerine hayırlı bir işe yöneldik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 18:46 Güncelleme:
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        Gökhan Özen, 14 Ağustos'ta Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Naz Canbaz ile sade bir törenle hayatını birleştirdiğini duyurmuştu.

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        Gözlerden uzak gerçekleşen nikahın ardından Özen'in, Antakya'da yaşayan iki çocuklu depremzede bir aileye ev satın aldığı iddia edildi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu iddiaları doğruladı.

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        "ANİ BİR KARARLA BUNU GERÇEKLEŞTİRDİK"

        Yakın çevresinden gelen "Neden haberimiz olmadı?" ve "Düğün ya da eğlence yapılmayacak mı?" sorularına yanıt veren 46 yaşındaki sanatçı, "Tebrik mesajlarınız için teşekkür ederim. 'Neden hiç haberimiz olmadı?' diye sitem eden dostlarımız var. Evet, ani bir kararla bunu gerçekleştirdik. Her şeyden emin olduğumuza göre beklemeye gerek yok dedik ve nikahımızın hem yurt dışı hem de yurt içi prosedürlerini tamamladık" dedi.

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        "HAYIRLI BİR İŞ İÇİN KULLANMAYA KARAR VERDİK"

        Düğün yapmak yerine bütçelerini anlamlı bir yardım için kullandıklarını belirten Özen, "Bir gecelik eğlenceye ayıracağımız bütçeyi hayırlı bir iş için kullanmaya karar verdik" diye konuştu.

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        "EŞİM BENİMLE AYNI FİKİRDEYDİ"

        Bu adımın ortak bir karar olduğunu da vurgulayan Özen, "Eşim de bu konuda benimle aynı fikirdeydi. Birlikte düşündüğümüzde, bu bütçeyi bir hayır işine yönlendirmenin bizi daha çok mutlu edeceğine ve ömür boyu vicdanen huzur vereceğine inandık" ifadelerini kullandı.

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        "BÖYLE İŞLER ANLATILMAZ"

        Şarkıcı, paylaşımının devamında ise şu değerlendirmede bulundu: Dünyada bu kadar açlık varken bir gecelik eğlence için milyonlar dökmek yerine, o parayı daha hayırlı işler için kullandık. Böyle işler anlatılmaz, o yüzden bu kadarını söyleyeceğim. Herkes bu şatafatlı düğün işlerine biraz da bu açıdan bakarsa eminim daha güzel bir dünya olur. Allah herkese nasip etsin.

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        Özen, ilk evliliğini 2010 yılında Selen Sevigen ile gerçekleştirmiş, altı yıl süren birliktelik 2016'da anlaşmalı olarak sonlanmıştı. İkilinin evliliğinden Ada Deren ve Derin Su adlarında iki kızı bulunuyor.

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        #Gökhan Özen
        #Naz Canbaz
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