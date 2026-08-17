Gökhan Özen: Düğün parasını hayır işine ayırdık

"ANİ BİR KARARLA BUNU GERÇEKLEŞTİRDİK"

Yakın çevresinden gelen "Neden haberimiz olmadı?" ve "Düğün ya da eğlence yapılmayacak mı?" sorularına yanıt veren 46 yaşındaki sanatçı, "Tebrik mesajlarınız için teşekkür ederim. 'Neden hiç haberimiz olmadı?' diye sitem eden dostlarımız var. Evet, ani bir kararla bunu gerçekleştirdik. Her şeyden emin olduğumuza göre beklemeye gerek yok dedik ve nikahımızın hem yurt dışı hem de yurt içi prosedürlerini tamamladık" dedi.