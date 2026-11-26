Ünlü şarkıcı, anafilaksi (alerjik reaksiyon) nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırılmasının ve kronik hastalığına neyin sebep olduğunu bulmak için birden fazla doktora gitmişti.

Halsey, daha önce yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Hamile kalıp doğum yaptıktan sonra sağlığım çok değişti ve gerçekten çok hastalanmaya başladım" diyen Halsey, "Neredeyse tüm yetişkin hayatım boyunca hasta oldum, ama durum kötüleşmeye başladı. Hâlâ bu sorunların bazılarının temel nedenini araştırıyorum. Bunlar potansiyel olarak başka bir otoimmün hastalık türü olabilir" demişti.