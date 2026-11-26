Halsey'in Meksika tatili
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Meksika tatilinde cesur bikinisiyle fit görünümünü sergiledi
Amerikalı şarkıcı Halsey, Meksika'da sıcak hava ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi. Şükran Günü tatilini Meksika'da geçiren 32 yaşındaki şarkıcı, cesur bikinisiyle fit görünümünü sergiledi.
Sahilde geçirdiği zamanı eğlenerek geçiren Halsey, zaman zaman arkadaşına poz verdi, zaman zaman da kendi fotoğraflarını çekti.
Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı, okyanusta yüzdü, güneşlendi. Halsey, Meksika tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Şarkıcının sahile yaptığı bu gezi, geçen yıl lupus (bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun kendi sağlıklı doku ve organlarına saldırması) ve T hücreli lenfoproliferatif bozukluk (bağışıklık sistemindeki T lenfositlerin anormal çoğalması) nedeniyle kemoterapi görmesi ve sağlık sorunları yaşamasının ardından geldi.
Halsey, 2024 yılında, 2022'de Lupus SLE teşhisi konulduğunu ve ardından nadir görülen bir T hücreli lenfoproliferatif bozukluk tanısı aldığını, her ikisinin de kontrol altında tutulduğunu veya remisyonda olduğunu açıklamıştı.
Ünlü şarkıcı, anafilaksi (alerjik reaksiyon) nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırılmasının ve kronik hastalığına neyin sebep olduğunu bulmak için birden fazla doktora gitmişti.
Halsey, daha önce yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Hamile kalıp doğum yaptıktan sonra sağlığım çok değişti ve gerçekten çok hastalanmaya başladım" diyen Halsey, "Neredeyse tüm yetişkin hayatım boyunca hasta oldum, ama durum kötüleşmeye başladı. Hâlâ bu sorunların bazılarının temel nedenini araştırıyorum. Bunlar potansiyel olarak başka bir otoimmün hastalık türü olabilir" demişti.
"Hayatımın büyük bir bölümünde bağışıklık sorunlarım olduğunu, özellikle de endometriozis (çikolata kisti) rahatsızlığım olduğunu biliyordum. Oğlum Ender Ridley Aydın'ı doğurduktan sonra bu durum daha da kötüleşti" diyen şarkıcı, "Kalp monitörünü gördüğünüzü biliyorum ve sürekli hasta olduğum için sizi gelişmelerden haberdar ediyorum, kimsenin endişelenmesini istemiyorum. Şu anda bir tedavi planım var" ifadesini kullanmıştı.
Halsey, 2019'da tanıştığı Türk senarist Alev Aydın ile yaklaşık bir ilişki yaşadı. Şarkıcının bu ilişkiden 2021'de Ender Ridley adında oğlu oldu. İkili, Nisan 2023'te yollarını ayırdı. İlişkisi boyunca Halsey, Türkiye'ye gelmiş, zaman zaman Türkçe mesajlar paylaşmıştı.