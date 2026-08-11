Hatice Aslan'dan Mahir Günşiray'a: Yeni yaşın aşkla geçsin

"HERKES DURUMU BİLİYORDU"

Öte yandan Hatice Aslan, daha önce ilişkisiyle ilgili yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Mahir'i çok seviyorum. Hep ortadaydık, saklamak gibi bir kaygımız yoktu. 'Bahar' dizisi setindeki arkadaşlarım, ailem ve Mahir'in çevresi de dahil olmak üzere herkes durumu biliyordu.

Fotoğraflar: DepoPhoto, AA, DHA, Instagram