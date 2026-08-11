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        Haberler Magazin Hatice Aslan'dan Mahir Günşiray'a: Yeni yaşın aşkla geçsin

        Hatice Aslan'dan Mahir Günşiray'a: Yeni yaşın aşkla geçsin

        Hatice Aslan, bir süredir aşk yaşadığı Mahir Günşiray'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Aslan, "Yeni yaşın aşkla geçsin. Seni çok seviyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 21:42 Güncelleme:
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        Üniversite yıllarında sınıf arkadaşı olan ünlü oyuncular Mahir Günşiray ve Hatice Aslan, bir süredir devam eden birlikteliklerini romantik bir kutlamayla taçlandırdı. Aslan, sevgilisi Mahir Günşiray için özel bir doğum günü organizasyonu düzenledi.

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        "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

        Aslan, sosyal medya hesabından sevgilisi Mahir Günşiray'ın yer aldığı bir paylaşım yaparak, "Yeni yaşın aşkla, güzelliklerle dolu dolu geçsin. Ol, mutlu ol, sağlıklı ol, güvende ol daima. Gösterdiğin çabalar iyi sonuç versin. Bilgelik seninle olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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        Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, aralarında Meltem Cumbul ve İpek Tuzcuoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda ünlü isim ve takipçi tebrik mesajı yağdırdı.

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        "HERKES DURUMU BİLİYORDU"

        Öte yandan Hatice Aslan, daha önce ilişkisiyle ilgili yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Mahir'i çok seviyorum. Hep ortadaydık, saklamak gibi bir kaygımız yoktu. 'Bahar' dizisi setindeki arkadaşlarım, ailem ve Mahir'in çevresi de dahil olmak üzere herkes durumu biliyordu.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, AA, DHA, Instagram

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        #hatice aslan
        #Mahir Günşiray
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