İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde
İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile birlikte Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlemek için RAMS Park'a gitti. Ünlü türkücü, "Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur" ifadelerini kullandı
İbrahim Tatlıses, 2011-2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşamış ve bu birliktelikten Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmişti.
74 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından kızıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
İbrahim Tatlıses, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında saat 21.30'da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kızı Elif Ada ile birlikte izlemek için RAMS Park'a gitti.
BABA-KIZIN DERBİ HEYECANI
Tatlıses, o anları sosyal medya hesabından, "Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur" notuyla paylaştı.
Öte yandan İbrahim Tatlıses, nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden bir operasyon geçirmişti. 22 Nisan'da taburcu edilen sanatçı, ardından fizik tedavi sürecine başlamıştı.