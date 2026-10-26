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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde

        İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde

        İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile birlikte Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlemek için RAMS Park'a gitti. Ünlü türkücü, "Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 19:48 Güncelleme:
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        İbrahim Tatlıses, 2011-2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşamış ve bu birliktelikten Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmişti.

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        74 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından kızıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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        İbrahim Tatlıses, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında saat 21.30'da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kızı Elif Ada ile birlikte izlemek için RAMS Park'a gitti.

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        BABA-KIZIN DERBİ HEYECANI

        Tatlıses, o anları sosyal medya hesabından, "Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur" notuyla paylaştı.

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        Öte yandan İbrahim Tatlıses, nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden bir operasyon geçirmişti. 22 Nisan'da taburcu edilen sanatçı, ardından fizik tedavi sürecine başlamıştı.

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        #İbrahim Tatlıses
        #Elif Ada
        #galatasaray-fenerbahçe
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