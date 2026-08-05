İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki'nin Muğla tatili
İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki, kızları Yemin ile birlikte çıktıkları Muğla tatilinden paylaşımlar yaptı
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 18:48 Güncelleme:
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İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016’da evlenmiş ve Yemin adını verdikleri kızlarının doğumuyla ailelerini büyütmüştü.
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Çift, 2020'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmış ancak ayrılığın ardından ilişkilerine birkaç kez yeniden şans vermişti.
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Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yeniden evlenen çift, zaman zaman özel hayatlarına ait paylaşımlar yapıyor. Son olarak Kumarki, bunlara bir yenisini daha ekledi.