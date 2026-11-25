"TADINI ÇIKARIYORUM"

Oyuncu, "Kendimle baş başa kalmanın tadını çıkarıyorum. Yani yalnız olmak mı daha iyi, ben yalnızken mi daha iyiyim acaba falan gibi düşüncelerim oluyor. İllaki biriyle bir şeyler paylaşmak çok güzel. Ama yalnız olmanın da keyfi başka bence. Biraz insanın kendi dönemine de bağlı. Bazen ilişki içerisinde de kendini kapatmak istediğin zamanlar oluyor. O yüzden bir tık sanki daha çekici geliyor şu sıralar" dedi.