Kubilay Aka: Yalnızlık daha çekici geliyor
Hafsanur Sancaktutan ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Kubilay Aka, yalnızlığın kendisine iyi geldiğini belirterek "Kendimle baş başa kalmanın tadını çıkarıyorum" dedi
2024 yılında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, bir dargın bir barışık süren ilişkileriyle son dönemde gündeme gelmişti.
Birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran çift, ayrılığın ardından sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı.
Kubilay Aka, konuk olduğu 'Savaşların Mutfağı' programında ayrılık sonrası dönemine ilişkin konuştu. 31 yaşındaki oyuncu, şu sıralar yalnız kalmaktan memnun olduğunu belirtti.
"TADINI ÇIKARIYORUM"
Oyuncu, "Kendimle baş başa kalmanın tadını çıkarıyorum. Yani yalnız olmak mı daha iyi, ben yalnızken mi daha iyiyim acaba falan gibi düşüncelerim oluyor. İllaki biriyle bir şeyler paylaşmak çok güzel. Ama yalnız olmanın da keyfi başka bence. Biraz insanın kendi dönemine de bağlı. Bazen ilişki içerisinde de kendini kapatmak istediğin zamanlar oluyor. O yüzden bir tık sanki daha çekici geliyor şu sıralar" dedi.