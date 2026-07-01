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        Haberler Magazin Mert Demir'den aşk dolu kutlama

        Mert Demir'den aşk dolu kutlama

        Mert Demir, 34 yaşına giren sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 17:53 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, bir süredir devam eden ilişkilerini doludizgin yaşamaya devam ediyor.

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        Birlikte çıktıkları tatillerden ve katıldıkları etkinliklerden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını sık sık gözler önüne seren çift, sosyal medyada da birbirlerine olan sevgilerini göstermeyi ihmal etmiyor.

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        Son olarak 34 yaşına giren Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü sevgilisi Mert Demir kutladı.

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        Demir, birlikte çekildikleri romantik kareyi sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojileri eşliğinde paylaşarak sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

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        #serenay sarıkaya
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