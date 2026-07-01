Mert Demir'den aşk dolu kutlama
Mert Demir, 34 yaşına giren sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 17:53 Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, bir süredir devam eden ilişkilerini doludizgin yaşamaya devam ediyor.
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Birlikte çıktıkları tatillerden ve katıldıkları etkinliklerden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını sık sık gözler önüne seren çift, sosyal medyada da birbirlerine olan sevgilerini göstermeyi ihmal etmiyor.
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Son olarak 34 yaşına giren Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü sevgilisi Mert Demir kutladı.