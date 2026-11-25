Oğlundan Jennifer Lopez'e soru: Anne neden pantolon giymiyorsun?
Sahneye parıltılı mayo tarzı tulumlarıyla çıkan Jennifer Lopez, yıllar önce oğlunun, bu kostüm tercihini sorguladığını anlattı
Jennifer Lopez, sahnede çoğunlukla parıldayan mayo tulum ve topuklu çizme tarzını benimsiyor. Sanatçı, 18 yaşındaki oğlu Max'in, bu cesur tercihleri hakkında kendisine sitemde bulunduğunu anlattı.
Drew Barrymore'un televizyon programına katılarak, 'The JLo Show' adlı sahne gösterileri belgeselini tanıtmayı amaçlayan Lopez, oğlunun yaklaşık 10 yıl önce sahne kıyafetleri hakkında yaptığı yorumu anlattı.
"OĞLUM SORDU"
İkiz çocukları olan 57 yaşındaki şarkıcı, "10 yıl önce Vegas'taki ilk gecemin açılışıydı. Çocuklar yedi yaşındaydı. Sekiz yaşına girmek üzereydiler. Gösteri bittikten sonra oğlum Max yanıma geldi. 'Gösteri çok güzeldi!' diyeceğini sanıyordum ama 'Anne!' Neden sahnede hiç pantolon giymiyorsun?' dedi. Ben de 'Ah evet, bu senin için tuhaf olmalı' dedim" şeklinde konuştu.
"BEN BİR ŞOV KIZIYIM"
Lopez, "Sadece 'Ben bir şov kızıyım' diyorum. Ben bir dansçıyım, ben bir şov kızıyım. Yaptığım iş bu" ifadesini kullandı.
Lopez, son 10 yıldır aldığı eleştirilerin kendisini caydırmasına izin vermedi, pantolonsuz veya elbisesiz sahne giyim tarzını sahnede sürdürdü.
Lopez, Las Vegas'taki son gösterisi 'Up All Night'ı yeni tamamladı. Bu sahne şovunu anlatan 'The JLo Show: Live in Las Vegas' adlı konser filmi, yarın TV'de yayınlanacak.
"İLK KEZ TEK BAŞIMA KALDIM"
18 yaşındaki ikizlerinin üniversiteye başlayıp evden ayrıldığını söyleyen Lopez, hayatının yeni evresiyle ilgili de konuştuğu programda, "20'li yaşlarımdan beri bir partnerim ya da çocuklarım olmadan tek başıma kaldığımı sanmıyorum" dedi.
Evde yalnız kalmanın, ona kendini daha iyi tanıma fırsatı da verdiğini anlatan ünlü şarkıcı, artık çok daha kendinin farkında ve kendinden emin olduğunu belirtti. Affleck'ten Nisan 2024 tarihinde ayrılan, boşanma davası Ocak 2025'te resmen sonuçlanan Lopez, yalnızlığına vurgu yaparak şu an bir ilişkisi olmadığını açıklamış oldu.