"OĞLUM SORDU"

İkiz çocukları olan 57 yaşındaki şarkıcı, "10 yıl önce Vegas'taki ilk gecemin açılışıydı. Çocuklar yedi yaşındaydı. Sekiz yaşına girmek üzereydiler. Gösteri bittikten sonra oğlum Max yanıma geldi. 'Gösteri çok güzeldi!' diyeceğini sanıyordum ama 'Anne!' Neden sahnede hiç pantolon giymiyorsun?' dedi. Ben de 'Ah evet, bu senin için tuhaf olmalı' dedim" şeklinde konuştu.