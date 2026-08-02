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        Haberler Dünyadan Orlando Bloom yeni kız arkadaşıyla Sardinya tatilinde

        Orlando Bloom yeni kız arkadaşıyla Sardinya tatilinde

        Katy Perry ile ilişkisini geçen yıl sonlandıran Orlando Bloom, İsviçreli model Luisa Laemmel ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, İtalyan sahilinde tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 10:38 Güncelleme:
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        Orlando Bloom, kendisinden 15 yaş küçük yeni kız arkadaşı, İsviçreli model Luisa Laemmel ile Sardinya güneşinin tadını çıkarırken görüntülendi.

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        49 yaşındaki İngiliz oyuncu, Costa Smeralda'da devasa yatlarında güneşlendi ve daha sonra botla kıyıya geçti.

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        Deniz gözlüğüyle suya dalan Bloom, kaslı fiziğiyle dikkat çekti.

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        Luisa Laemmel, Orlando Bloom'un Katy Perry'den ayrıldıktan sonra ilk kamuoyuna açık ilişkisi olarak biliniyor.

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        İkili, İtalyan sahilindeki tatil sırasında geçtiğimiz günlerde birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken görüldükten sonra ilişkilerini resmen doğrulamış oldular.

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        Orlando Bloom, ünlü şarkıcı Katy Perry ile 12 yıllık birliktelik yaşamıştı. 2019'da nişanlanan ve altı yaşında Daisy Dove adında bir kızı olan ikili, 2025'te ayrılmıştı.

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        #orlando bloom
        #tatil
        #Katy Perry
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