Pelin Karahan, boşanma sürecini anlattı
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 12 yıllık evliliğini sonlandırdığı Bedri Güntay'la boşanma süreci hakkında konuştu. Karahan, "Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim" dedi
Bedri Güntay ile evliliğini nisan ayında sonlandıran oyuncu Pelin Karahan, katıldığı programda boşanma sürecine, hayatındaki değişimlere ve kadın oyuncuların annelik sonrasında sektörde karşılaştığı ön yargılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ÇOCUKLARIMIN MUTSUZ BİR EVLİLİKTE BÜYÜMESİNİ İSTEMEDİM"
Boşanma kararının kolay olmadığını belirten Karahan, "Bu kararı vermek kolay değildi ama çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim. Olmayacak bir şey için çocukların gözü önünde mutsuz bir çift olmayı tercih etmedim. Çocuklar evde mutsuz bir anne baba görmesin. Tabii ki boşanmanın güzeli yoktur ama iyi ve kaliteli bir ayrılık, mutsuz bir evlilikten çok daha hayırlı bence çocuklar için" dedi.
"BİR KABUK KIRILMASI YAŞIYORUM"
Boşanmanın ardından hayatında bazı değişiklikler yaşandığını ifade eden Karahan, "Bir kabuk kırılması yaşıyorum galiba, belki yaşla da alakalı olabilir. Evin içinde yıllardır olan bir düzen değişti. Babasız büyüdüm ben. Bedri bana da çok babalık yapardı, sağ olsun hâlâ öyledir ama sonuçta bir düzen değişmesi var" diye konuştu.
"DAHA FAZLA MADDİ SORUMLULUĞUM VAR"
Hayatındaki yeni sorumluluklara da değinen oyuncu, "Artık bazı konularda kendi başıma karar almam gerekiyor. Daha fazla maddi sorumluluğum var; bu durum beni bazen kaygıya götürse de bazen de cesaretlendiriyor. Yaşanacak güzellikler karşısında çok umutluyum" ifadelerini kullandı.
CNBC'de yayımlanan 'Serda ile Masadaki Sırlar' programına konuk olan Pelin Karahan, kadın oyuncuların anne olduktan sonra sektörde karşılaştığı ön yargılara da dikkat çekti. Kadınların annelik ve kariyer arasında seçim yapmak zorundaymış gibi görüldüğünü belirten oyuncu, bu yaklaşımın hâlâ tamamen ortadan kalkmadığını söyledi.
"KADINLARIN HEP SAVAŞ VERMESİ BEKLENİYOR"
Karahan, "Eskiden kadının çoluğu çocuğu oldu, artık parası da var, otursun evde yaklaşımı vardı. Şimdi bu algı biraz kırılmaya başlasa da hâlâ kadınların hep çocuk ile kariyeri birlikte yapamazmış gibi bir savaş vermesi bekleniyor. Mesela çocuğu olan bir erkek oyuncuya bir yapımcı hiç 'Çalışmayı düşünüyor musun?' diye sormuştur sizce?" sözleriyle sektördeki eşitsizliğe dikkat çekti.