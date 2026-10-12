Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pelin Karahan, boşanma sürecini anlattı

        Pelin Karahan, boşanma sürecini anlattı

        Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 12 yıllık evliliğini sonlandırdığı Bedri Güntay'la boşanma süreci hakkında konuştu. Karahan, "Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 23:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bedri Güntay ile evliliğini nisan ayında sonlandıran oyuncu Pelin Karahan, katıldığı programda boşanma sürecine, hayatındaki değişimlere ve kadın oyuncuların annelik sonrasında sektörde karşılaştığı ön yargılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        2

        "ÇOCUKLARIMIN MUTSUZ BİR EVLİLİKTE BÜYÜMESİNİ İSTEMEDİM"

        Boşanma kararının kolay olmadığını belirten Karahan, "Bu kararı vermek kolay değildi ama çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim. Olmayacak bir şey için çocukların gözü önünde mutsuz bir çift olmayı tercih etmedim. Çocuklar evde mutsuz bir anne baba görmesin. Tabii ki boşanmanın güzeli yoktur ama iyi ve kaliteli bir ayrılık, mutsuz bir evlilikten çok daha hayırlı bence çocuklar için" dedi.

        3

        "BİR KABUK KIRILMASI YAŞIYORUM"

        Boşanmanın ardından hayatında bazı değişiklikler yaşandığını ifade eden Karahan, "Bir kabuk kırılması yaşıyorum galiba, belki yaşla da alakalı olabilir. Evin içinde yıllardır olan bir düzen değişti. Babasız büyüdüm ben. Bedri bana da çok babalık yapardı, sağ olsun hâlâ öyledir ama sonuçta bir düzen değişmesi var" diye konuştu.

        4

        "DAHA FAZLA MADDİ SORUMLULUĞUM VAR"

        Hayatındaki yeni sorumluluklara da değinen oyuncu, "Artık bazı konularda kendi başıma karar almam gerekiyor. Daha fazla maddi sorumluluğum var; bu durum beni bazen kaygıya götürse de bazen de cesaretlendiriyor. Yaşanacak güzellikler karşısında çok umutluyum" ifadelerini kullandı.

        5

        CNBC'de yayımlanan 'Serda ile Masadaki Sırlar' programına konuk olan Pelin Karahan, kadın oyuncuların anne olduktan sonra sektörde karşılaştığı ön yargılara da dikkat çekti. Kadınların annelik ve kariyer arasında seçim yapmak zorundaymış gibi görüldüğünü belirten oyuncu, bu yaklaşımın hâlâ tamamen ortadan kalkmadığını söyledi.

        6

        "KADINLARIN HEP SAVAŞ VERMESİ BEKLENİYOR"

        Karahan, "Eskiden kadının çoluğu çocuğu oldu, artık parası da var, otursun evde yaklaşımı vardı. Şimdi bu algı biraz kırılmaya başlasa da hâlâ kadınların hep çocuk ile kariyeri birlikte yapamazmış gibi bir savaş vermesi bekleniyor. Mesela çocuğu olan bir erkek oyuncuya bir yapımcı hiç 'Çalışmayı düşünüyor musun?' diye sormuştur sizce?" sözleriyle sektördeki eşitsizliğe dikkat çekti.

        7

        2014 yılında nikâh masasına oturan Pelin Karahan ile Bedri Güntay, bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğul sahibi oldu. Çift, 12 yıllık evliliklerini nisan ayında anlaşmalı olarak sonlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #pelin karahan
        #ünlü
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'den İran'a dair kritik açıklama
        İngiltere'den İran'a dair kritik açıklama
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        Murat'ın katilinden yapay zekadan ceza araştırması
        Murat'ın katilinden yapay zekadan ceza araştırması
        Ağrı Dağı'nda heyelan! Son anda kurtuldular!
        Ağrı Dağı'nda heyelan! Son anda kurtuldular!
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Cem kontrolde
        Cem kontrolde
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Sevgilisi de İstanbul'a geldi
        Sevgilisi de İstanbul'a geldi
        "Korkutuyorsun beni"
        "Korkutuyorsun beni"
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?