Pelin Karahan, boşanma sürecini anlattı

"ÇOCUKLARIMIN MUTSUZ BİR EVLİLİKTE BÜYÜMESİNİ İSTEMEDİM"

Boşanma kararının kolay olmadığını belirten Karahan, "Bu kararı vermek kolay değildi ama çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim. Olmayacak bir şey için çocukların gözü önünde mutsuz bir çift olmayı tercih etmedim. Çocuklar evde mutsuz bir anne baba görmesin. Tabii ki boşanmanın güzeli yoktur ama iyi ve kaliteli bir ayrılık, mutsuz bir evlilikten çok daha hayırlı bence çocuklar için" dedi.