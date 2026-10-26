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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya: Nasıl başladı, nasıl bitti

        Serenay Sarıkaya: Nasıl başladı, nasıl bitti

        Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, spor salonunda antrenman yaptığı anları "Nasıl başladı, nasıl bitti" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla özel hayatından ve günlük yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

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        Bir süredir spor yapan Sarıkaya, antrenmanından kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Spor sonrası hayli yorulduğu görülen oyuncu, o anlara "Nasıl başladı, nasıl bitti" notunu düştü.

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        34 yaşındaki Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda Paris Moda Haftası kapsamında podyuma çıkarak adından söz ettirmişti.

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