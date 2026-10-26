Serenay Sarıkaya: Nasıl başladı, nasıl bitti
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, spor salonunda antrenman yaptığı anları "Nasıl başladı, nasıl bitti" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 26 Ekim 2026 - 20:51 Güncelleme:
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Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla özel hayatından ve günlük yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
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Bir süredir spor yapan Sarıkaya, antrenmanından kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Spor sonrası hayli yorulduğu görülen oyuncu, o anlara "Nasıl başladı, nasıl bitti" notunu düştü.