Sophie Brussaux ve Efe Çalışkan dünyaevine girdi
Dünyaca ünlü rapçi Drake'in oğlunun annesi Sophie Brussaux, MMA sporcusu Efe Çalışkan ile Toronto'da evlendi
Kanadalı rapçi Drake'in oğlu Adonis'in annesi Sophie Brussaux, hayatını Kanada'da yaşayan Türk Muay Thai ve MMA sporcusu Efe Çalışkan ile birleştirdi.
Çift, pazar günü Kanada'nın Toronto şehrine bağlı North York bölgesinde, sadece yakın aile üyeleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi.
İkilinin düğünündeki özel anları ise yakın arkadaşları sosyal medya hesaplarından yayımladı.
Sophie Brussaux, Ekim 2017'de dünyaya getirdiği Adonis adlı erkek çocuğunun babasının Drake olduğunu belirtmiş, 2018 yılında yapılan babalık testi de bu durumu doğrulamıştı.
O dönem basına yansıyan süreçte Brussaux, Mayıs 2017'de üç aylık hamileyken Drake'in kendisinden kürtaj yaptırmasını istediğini öne sürmüştü.
"BEBEĞİMİ DÜNYADAN SAKLAMADIM" DEMİŞTİ
Haziran 2018'de çocuğun babası olduğunu kamuoyuna açıklayan Drake, Sophie Brussaux ile yalnızca iki kez bir araya geldiklerini ifade etmiş ve durumla ilgili, "Bebeğimi dünyadan saklamadım, dünyayı bebeğimden sakladım" açıklamasını yapmıştı.
Ünlü rapçi, aynı yıl çıkardığı 'Scorpion' albümünde yer alan '14 March' adlı şarkısını da oğluna ithaf etmişti.
Drake şarkı sözlerinde, "Dün sabah çılgıncaydı. Bunun ihtimalini bile kabullenmemiştim. Bu kesindi, mühürlenmişti ve imzalanmıştı. O kadın Billie Jean gibi benim sevgilim değildi ama çocuk benimdi" ifadelerine yer vermişti.
Fotoğraflar: Avalon, DepoPhoto, Backgrid UK