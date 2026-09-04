Sydney Sweeney ve Scooter Braun'dan Venedik'te gondolda aşk pozları
Oyuncu Sydney Sweeney, geçen yazdan bu yana birlikte olduğu müzik yapımcısı sevgilisi Scooter Braun ile Venedik'te romantik bir gondol gezintisine çıktı
Giriş: 04 Eylül 2026 - 12:15 Güncelleme:
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Sydney Sweeney ve sevgilisi Scooter Braun aşklarını Venedik'te tam gaz yaşıyor.
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Geçen yıl Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in evinde tanıştıkları İtalyan kentine geri dönen çift, Venedik Film Festivali için bulundukları şehirde romantik bir gondol gezintisinin tadını çıkardı.
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'Euphoria' dizisinin 28 yaşındaki oyuncusu Sweeney ve 45 yaşındaki müzik yöneticisi Braun, gondolda birbirlerini öperken görüntülendi.