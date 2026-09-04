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        Haberler Dünyadan Sydney Sweeney ve Scooter Braun'dan Venedik'te gondolda aşk pozları

        Sydney Sweeney ve Scooter Braun'dan Venedik'te gondolda aşk pozları

        Oyuncu Sydney Sweeney, geçen yazdan bu yana birlikte olduğu müzik yapımcısı sevgilisi Scooter Braun ile Venedik'te romantik bir gondol gezintisine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Sydney Sweeney ve sevgilisi Scooter Braun aşklarını Venedik'te tam gaz yaşıyor.

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        Geçen yıl Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in evinde tanıştıkları İtalyan kentine geri dönen çift, Venedik Film Festivali için bulundukları şehirde romantik bir gondol gezintisinin tadını çıkardı.

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        'Euphoria' dizisinin 28 yaşındaki oyuncusu Sweeney ve 45 yaşındaki müzik yöneticisi Braun, gondolda birbirlerini öperken görüntülendi.

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        Aşıklar, daha sonra şehirde el ele yürüdü.

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        Armani Beauty'nin elçisi olarak Venedik'te bulunan Sweeney, sevgilisiyle katıldığı festival etkinliğinde, taşlarla süslü elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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        #scooter braun
        #Sydney Sweeney
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