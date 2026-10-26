Furkan Kızılay, Sakarya'da kaza yaptı
'Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay, Sakarya'da otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli bir gence çarptı. Kazanın ardından hemen aracından inen oyuncu, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya yardım etti
Giriş: 26 Ekim 2026 - 21:31 Güncelleme:
'Çocuklar Duymasın' adlı dizide canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Sakarya'da trafik kazasına karıştı. İstanbul'daki yaşamını geride bırakıp eşiyle birlikte Sapanca'ya yerleşen ünlü oyuncu, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı.
İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI
Kazanın ardından hemen aracından inerek motosikletli gencin yardımına koşan Kızılay, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri adrese ulaşana kadar yaralı sürücünün yanından bir an olsun ayrılmayan oyuncu, ekipler gelene kadar başında bekledi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından genci ambulansla hastaneye kaldırdı.
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