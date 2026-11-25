Hilltown Habitat, yeni yıl dönemini müzik, yeme-içme, tasarım ve çeşitli etkinliklerle karşılıyor. Hilltown Küçükyalı'da 27 Kasım–31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 'Bir Başkadır Yeni Yıl' etkinliği; konserler, alışveriş alanları, yeme-içme noktaları ve buz pistiyle kış boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Habitat; yılbaşı hediye stantları, yeme-içme alanları, buz pisti ve konserlerden oluşan programıyla, günün farklı saatlerine yayılan etkinlikler sunuyor.

Etkinliğin müzik programı ücretsiz konserlerden oluşuyor. Özer Atik, iki gecede Habitat sahnesinde yer alacak. 28 Kasım'da oyuncu Sarp Apak, 12 Aralık'ta ise Defne Samyeli, müzik ve sohbetin yer aldığı bu programlarda Atik'e konuk olacak.

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Müzik programı 5 Aralık'ta Vega konseriyle sürecek. 19 Aralık'ta Soft Analog, 26 Aralık'ta ise Göksel sahne alacak.

Buz pistinde vakit geçirmek ve yılbaşı atmosferinde bir araya gelmek isteyenler için hazırlanan 'Bir Başkadır Yeni Yıl' etkinliği, gündüzleri ailelere ve çocuklara, akşamları ise müzikseverlere hitap ediyor.