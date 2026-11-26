'Gittiğinde Anladım', 'Böyle Kutlanırmış Hep Ayrılıklar', 'Sen Sevgini Bana Sakla' ve 'Kim Görecek Kim Bilecek' gibi eserlere imza atan müzisyen Hüsnü Üstün, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Üstün'ün vefatını MESAM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: MESAM olarak değerli sanatçı Hüsnü Üstün'ün vefatını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Hüsnü Üstün'ün cenaze törenine ilişkin detaylar da belli oldu. Üstün için yarın ikindi vakti İstanbul Kısıklı Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta besteci, namazın ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.