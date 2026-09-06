Jay-Z eşi Beyonce için konseri durdurdu

Gerçek adı Shawn Corey Carter olan ünlü rap şarkıcısı Jay-Z , önceki gün İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki konserinde eşi Beyonce'yi onurlandırmak için konserini durdurdu. Jay-Z, kendisini seyreden kalabalığı, eşinin 45'inci doğum günü için kendisiyle birlikte şarkı söylemeye davet etti.

Jay-Z, stadyumda havai fişekler patlarken kalabalığa "İyi ki doğdun" şarkısını söyletti.

Beyonce, dev ekranda siyah bir kapüşonlu kıyafetiyle göründü. Ünlü şarkıcı, kalabalığa öpücükler gönderip el sallayarak karşılık verdi.

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Nisan 2008'de evlenen Jay-Z ve Beyonce'nin üç çocuğu var: 2012'de doğan 14 yaşındaki kızları Blue Ivy ve 2017'de doğan 9 yaşındaki ikizleri Rumi ve Sir.

Çiftin en büyük kızı Blue Ivy, anne ve babasının izinden giderek şarkıcı olma hedefine doğru yürüyor. Temmuz ayında New York'taki Yankee Stadyumu'nda verdiği üç konserlik 'Jay-Z 30' serisinin ilk gecesinde Jay-Z, sürpriz performanslar için eşini ve Blue Ivy'yi sahneye çıkarmıştı.