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        Haberler Dünyadan Julia Roberts 21 yaşındaki oğluyla kol kola

        Julia Roberts 21 yaşındaki oğluyla kol kola

        Julia Roberts, 21 yaşındaki ikiz çocuklarından Phinnaeus ile Manhattan sokaklarında görüntülendi. Roberts, yolda onu tanıyanların bakışlarını üzerine çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Oğlu artık bir yetişkin

        Hollywood efsanesi Julia Roberts, 21 yaşındaki oğlu Phinnaeus ile Manhattan'da kol kola yürürken görüntülendi. Bugüne dek nadiren bir arada görülen anne-oğulun gezintisi sırasında, artık annesinden daha uzun boylu olan Phinnaeus, yoldan geçenlerin dikkatini çekti.

        58 yaşındaki 'Özel Bir Kadın' filmi yıldızı Roberts da yürüyüşleri sırasında onu tanıyanların bakışlarını üzerine çekti.

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        Roberts, görüntü yönetmeni Daniel Moder ile 4 Temmuz 2002'den bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, 2000 yılında 'The Mexican' filminin setinde tanışmış ve New Mexico'daki çiftliklerinde gizli bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

        Roberts ve Moder çiftinin birlikteliklerinden Hazel, Phinnaeus ve Henry adlarında üç çocuğu bulunuyor. Kızları Hazel ile oğulları Phinnaeus ikiz. Küçük oğulları Henry de 19 yaşında. Üç kardeş de şu anda üniversite eğitimlerine devam ediyor.

        Roberts ve Moder çifti, bugüne dek çocuklarını kameralardan uzak büyüttü. Ancak kızları Hazel, 2021 yılında Cannes Film Festivali'nde babasıyla birlikte kırmızı halıda yürüyerek ilk kez kameraların karşısına çıktı. Ayrıca annesinin 2016 yapımı 'Mother's Day' filminde küçük bir rolde yer aldı.

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        #Julia Roberts
        #julia robertsın çocukları
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