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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

        Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

        22 Mayıs'ta entübe edilen Kadir İnanır'ın durumunun stabil olduğu ve tedaviye olumlu bir yanıt vermediği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 17:33 Güncelleme:
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        Sağlık durumu hakkında açıklama

        Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Aylar süren tedavinin ardından taburcu olan 77 yaşındaki oyuncu mayıs ayında da zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra sağlık durumu ağırlaşan İnanır, entübe edilmişti.

        Tedavisi süren Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

        Hürriyet'in haberine göre; sanatçının yakın çevresinden yapılan açıklamada, İnanır'ın durumunun stabil olduğu ve tedaviye olumlu bir yanıt vermediği öğrenildi.

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