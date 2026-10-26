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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım

        'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 19:03 Güncelleme:
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        "Senin ne işin var bu adamla?"

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merak dolu ikinci tanıtımı yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda, Ömer ve Kıvılcım, Nursema'nın yaşadığı haberini almalarıyla büyük bir şok yaşarken, Nursema'nın kazayı hatırlayıp hatırlamadığı sorusu gündeme geliyor.

        Salkım, Emir'i Çimen'den uzak tutmak için elinden gelen her şeyi yaparken Kıvılcım da Salkım'a karşı sabrının sonuna geliyor.

        Ömer ve Kıvılcım arasında filizlenen duygular ve ikilinin kopmayan bağı ekranlara yansıyor.

        Nursema'nın yaşıyor olduğunun ortaya çıkmasıyla Lider, Asil'in yumuşamasından endişe ediyor.

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        Tanıtımın finalinde ise Lider, Başak'ın oğlu Cemo'nun babası olduğundan şüpheleniyor.

        Yıllar sonra yüzleşen ikiliyi Fatih'in yakalaması, yeni bölümde yaşanacakları merak konusu hâline getiriyor.

        'Kızılcık Şerbeti', Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #show tv
        #dizi
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