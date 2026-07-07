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        Haberler Magazin Lauren Bennett hayatını kaybetti

        Lauren Bennett hayatını kaybetti

        İngiliz şarkıcı Lauren Bennett, 37 yaşında yaşamını yitirdi. Şarkıcının vefat haberi eski grubu tarafından duyurulurken, kesin ölüm nedeni ekim ayında yapılacak adli inceleme ile netleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        Hayatını kaybetti

        Amerikan elektro-pop müzik grubu 'LMFAO'nun hit parçası 'Party Rock Anthem'ın vokalleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Lauren Bennett hayatını kaybetti. Ünlü dansçı ve oyuncu Kenny Wormald ile birlikteliğinden Harlow adında bir kızı bulunan Bennett'in vefatını, eski müzik grubu G.R.L. duyurdu.

        Haberi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan G.R.L. grubu, yayımladıkları açıklamada, "Sevgili Lauren'imizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade etmemiz imkânsız" ifadelerine yer verdi.

        "BUNUN SON KONUŞMAMIZ OLACAĞINI HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

        Bennett'in eski grubu Paradiso Girls'ten arkadaşı Aria Crescendo da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde uyu kız kardeşim, en yakın arkadaşım. Aramızdan ayrıldığına inanamıyorum. Kısa süre önce konuşmuştuk, bunun son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim. Seni her zaman seveceğim" sözleriyle veda etti.

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        ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Şarkıcının ölüm nedeni henüz resmî olarak açıklanmadı. Ailesi ve temsilcileri konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmazken, Bennett'in ölüm nedenine ilişkin resmi incelemenin Ekim 2026'da tamamlanması bekleniyor.

        Lauren Bennett, 2011 yılında LMFAO ile seslendirdiği ve YouTube'da 2,5 milyardan fazla izlenen 'Party Rock Anthem' şarkısıyla dünya çapında tanındı. Billboard Hot 100 listesinde altı hafta boyunca zirvede kalan parça, Billboard tarafından tüm zamanların en başarılı beşinci şarkısı olarak gösterilmişti.

        Şarkıcı, kariyerinde yeni bir sayfa açarak G.R.L. grubuna katıldı. 'Paula Van Oppen', 'Natasha Slayton', 'Simone Battle' ve 'Emmalyn Estrada' ile birlikte çalıştığı bu dönemde, grubun en çok bilinen teklisi olan 'Ugly Heart' ile büyük bir başarı yakaladı. Aynı dönemde Pitbull'un 'Wild Wild Love' adlı şarkısına da eşlik eden grup, 2014 yılında Simone Battle'ın vefatından yaklaşık 9 ay sonra dağılma kararı aldı.

        Müzik çalışmalarını film endüstrisinde de sürdüren Bennett, sesini farklı yapımlara taşıma fırsatı buldu. Şarkıcı, 'Date Night' ve '21 Jump Street' gibi popüler filmlerin müziklerine katkıda bulunarak sinema ve müzik dünyasındaki yerini pekiştirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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