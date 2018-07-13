Ünlülerin çocukları

28.01.2015 - 10:37 | Güncelleme:

  • 1 Ünlülerin çocukları
    1 | 156

    Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, büyük kızı Ayşe Derya’nın yeni yaşını kutladı. Kutlamada ünlü şarkıcı, kızı ve eşi Melis Ülken’le birlikte objektife mutluluk pozu verdi.

  • 2 Ünlülerin çocukları
    2 | 156

    Sibel Turnagöl, Kerem Alışık ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadriyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Annesinin biricik oğlu canı,hayatı, her şeyi....️Benim huzur dolu limanım... Seviyoruz Sadri Bey." notuyla paylaştı.

  • 3 Ünlülerin çocukları
    3 | 156

    Turnagöl'ün oğlu Sadri, babası Kerem Alışık ile benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

  • 4 Ünlülerin çocukları
    4 | 156

    Pınar Aylin'in kızı Maya Tokatlıoğlu 16. yaşına bastı. 

  • 5 Ünlülerin çocukları
    5 | 156

    Ünlü şarkıcı Pınar Aylin, ilk eşi Mert Tokatlıoğlu ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Maya'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

  • 6 Ünlülerin çocukları
    6 | 156

    Kızının bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı altına; O güzel yüzün hep gülsün... Yolun ışıklı, şansın bol, bahtın güzel... 16. yaşın kutlu olsun. Sonsuz aşkım. ' mesajını yazdı.

  • 7 Ünlülerin çocukları
    7 | 156

     Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu. 

  • 8 Ünlülerin çocukları
    8 | 156

    16 yaşına basan Maya'nın annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

  • 9 Ünlülerin çocukları
    9 | 156
  • 10 Ünlülerin çocukları
    10 | 156

    Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'a bir de şimdi bakın.

  • 11 Ünlülerin çocukları
    11 | 156

    Ceylan'ın ilk eşi Erhan Bozkurt'tan olan 27 yaşındaki kızı Melodi Bozkurt, şimdilerde Kanada'da master yapıyor. 

  • 12 Ünlülerin çocukları
    12 | 156

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat bölümünü derece ile bitiren Melodi Bozkurt  başarı belgesini annesi Ceylan’ın elinden almıştı. 

  • 13 Ünlülerin çocukları
    13 | 156

    Melodi Bozkurt

  • 14 Ünlülerin çocukları
    14 | 156

    Melodi Bozkurt

  • 15 Ünlülerin çocukları
    15 | 156

    Bu yıl 75'inci kez düzenlenen Altın Küre ödüllerinde en çok dikkat çeken konuklardan biri Sharon Stone oldu. Stone'a kırmızı halıda oğlu eşlik etti.

  • 16 Ünlülerin çocukları
    16 | 156

    Sharon Stone, zaman zaman sosyal medya sayfasından fotoğraflarını paylaştığı büyük oğlu Roan Bronstein ile ilk kez böyle büyük bir etkinliğe katıldı.

  • 17 Ünlülerin çocukları
    17 | 156

    Stone'un 17 yaşındaki oğlu Roan Bronstein'ı gazeteci Phil Bronstein ile evliyken evlat edinmişti. Stone'un iki tane oğlu daha bulunuyor.

  • 18 Ünlülerin çocukları
    18 | 156

    Emine Ün kızları Duru’ya rağmen 2009’da Emre Kınay’dan boşanmıştı.

  • 19 Ünlülerin çocukları
    19 | 156

    Posta'nın haberine göre, Emre Kınay'dan boşanan Emine Ün 2012’de Tolga Karataş ile evlenmişti.

  • 20 Ünlülerin çocukları
    20 | 156

    Emine Ün ile kızı Duru, önceki gün bir AVM'deydi.13 yaşındaki Duru neredeyse annesinin boyuna yetişmişti.

  • 21 Ünlülerin çocukları
    21 | 156

    Yeni yıl öncesi alışverişe çıktıklarını söyleyen Emine Ün “Duru ve eşimle Viyana’ya gideceğiz” dedi.

  • 22 Ünlülerin çocukları
    22 | 156
  • 23 Ünlülerin çocukları
    23 | 156
  • 24 Ünlülerin çocukları
    24 | 156

    Feridun Düzağaç eski eşi Sevgi Düzağaç'tan olan kızı Tuya Naz ile önceki gün Bebek'te buluştu. Baba-kızyürüyüş yaptıktan sonra bir kafede oturup sohbet etti. 

  • 25 Ünlülerin çocukları
    25 | 156

    Posta'nın haberine göre, Feridun Düzağaç, "Tuya Naz artık 19 yaşında. Benim en büyük aşkım." diye konuştu.

  • 26 Ünlülerin çocukları
    26 | 156

    Feridun Düzağaç ile kızı Tuya Naz

  • 27 Ünlülerin çocukları
    27 | 156

    Feridun Düzağaç ile kızı Tuya Naz

  • 28 Ünlülerin çocukları
    28 | 156

    Mehmet-Yeliz Okur çiftinin çocukları, Melisa, Yiğit Mehmet ve Mert Mehmet Okur

  • 29 Ünlülerin çocukları
    29 | 156

    Erkan Petekkaya

  • 30 Ünlülerin çocukları
    30 | 156

    Erkan Petekkaya eşi ve çocuğu Cem

  • 31 Ünlülerin çocukları
    31 | 156

    Oyuncu Zafer Ergin ve kızı Esra

  • 32 Ünlülerin çocukları
    32 | 156

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal

     

  • 33 Ünlülerin çocukları
    33 | 156

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal

     

  • 34 Ünlülerin çocukları
    34 | 156

    Yavuz Bingöl ve Sinem

  • 35 Ünlülerin çocukları
    35 | 156

    Yavuz Bingöl ve Sinem

  • 36 Ünlülerin çocukları
    36 | 156

    Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti ve oğulları Can Aslantuğ

  • 37 Ünlülerin çocukları
    37 | 156

    Çelik ve oğlu Ata

  • 38 Ünlülerin çocukları
    38 | 156

    Çelik ve oğlu Ata

  • 39 Ünlülerin çocukları
    39 | 156

     Coşkun Sabah ve kızı Roza

  • 40 Ünlülerin çocukları
    40 | 156

    Pınar Aylin ile kızı Maya 

  • 41 Ünlülerin çocukları
    41 | 156

    Pınar Aylin ile kızı Maya 

  • 42 Ünlülerin çocukları
    42 | 156

    Sibel Can ve oğlu Emir

  • 43 Ünlülerin çocukları
    43 | 156

    Sibel Can ve oğlu Emir

  • 44 Ünlülerin çocukları
    44 | 156

    Sibel Can ve oğlu Emir

  • 45 Ünlülerin çocukları
    45 | 156

     Ahmet Mümtaz Taylan

  • 46 Ünlülerin çocukları
    46 | 156

     Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Ayşe Dilan

  • 47 Ünlülerin çocukları
    47 | 156

    Tamer Karadağlı

  • 48 Ünlülerin çocukları
    48 | 156

    Tamer Karadağlı ve Zeyno

  • 49 Ünlülerin çocukları
    49 | 156

    Tamer Karadağlı ve Zeyno

  • 50 Ünlülerin çocukları
    50 | 156

    Şener Şen

  • 51 Ünlülerin çocukları
    51 | 156

    Şener Şen ve kızı Bengü

  • 52 Ünlülerin çocukları
    52 | 156

    Şener Şen ve kızı Bengü

  • 53 Ünlülerin çocukları
    53 | 156

    Şevket Çoruh 

  • 54 Ünlülerin çocukları
    54 | 156

    Şevket Çoruh ile kızı Gülenay 

  • 55 Ünlülerin çocukları
    55 | 156

    Şevket Çoruh ile kızı Gülenay 

  • 56 Ünlülerin çocukları
    56 | 156

    Bülent Serttaş

  • 57 Ünlülerin çocukları
    57 | 156

    Bülent Serttaş ile kızı 

  • 58 Ünlülerin çocukları
    58 | 156

    Arnold Schwarzenegger'ın oğlu Christopher Schwarzenegger

  • 59 Ünlülerin çocukları
    59 | 156

    Christopher Schwarzenegger

  • 60 Ünlülerin çocukları
    60 | 156

    Christopher Schwarzenegger

  • 61 Ünlülerin çocukları
    61 | 156

    Christopher Schwarzenegger

  • 62 Ünlülerin çocukları
    62 | 156

    Monica Bellucci

  • 63 Ünlülerin çocukları
    63 | 156

    Monica Bellucci ve kızı Deva

  • 64 Ünlülerin çocukları
    64 | 156

    Türkücü Mahmut Tuncer

  • 65 Ünlülerin çocukları
    65 | 156

    Türkücü Mahmut Tuncer, eşi Işıl Tuncer ve kızı Gizem Tuncer

  • 66 Ünlülerin çocukları
    66 | 156

    Pascal Nouma ile kızı Marin 

  • 67 Ünlülerin çocukları
    67 | 156

    Pascal Nouma ile kızı Marin 

  • 68 Ünlülerin çocukları
    68 | 156

    Engin Altan Düzyatan

  • 69 Ünlülerin çocukları
    69 | 156

    Engin Altan Düzyatan ile oğlu Emir Aras 

  • 70 Ünlülerin çocukları
    70 | 156

    Kerem Alışık ve oğlu Sadri

  • 71 Ünlülerin çocukları
    71 | 156

    Kerem Alışık ve oğlu Sadri

  • 72 Ünlülerin çocukları
    72 | 156

    Kerem Alışık ve oğlu Sadri

  • 73 Ünlülerin çocukları
    73 | 156

    Aydan Şener ve kızı Ecem Akbin

  • 74 Ünlülerin çocukları
    74 | 156

    Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber ve çocukları

  • 75 Ünlülerin çocukları
    75 | 156

    Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz ve kızı Ayşe

  • 76 Ünlülerin çocukları
    76 | 156

    Ayşe Özoğuz

  • 77 Ünlülerin çocukları
    77 | 156

    Ayşe Özoğuz

  • 78 Ünlülerin çocukları
    78 | 156

    Ayşe Özoğuz

  • 79 Ünlülerin çocukları
    79 | 156

    Ayşe Özoğuz

  • 80 Ünlülerin çocukları
    80 | 156

    Ayşe Özoğuz

  • 81 Ünlülerin çocukları
    81 | 156

    Wilma Eles ve ikizleri 

  • 82 Ünlülerin çocukları
    82 | 156

    Wilma Eles ve ikizleri 

  • 83 Ünlülerin çocukları
    83 | 156

    Işın Karaca ve oğlu

  • 84 Ünlülerin çocukları
    84 | 156

    Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı

  • 85 Ünlülerin çocukları
    85 | 156

    Coşkun Sabah ve kızı Roza

  • 86 Ünlülerin çocukları
    86 | 156

    Bülent Parlak ve kızı Lisa

  • 87 Ünlülerin çocukları
    87 | 156

    Bülent Parlak ve kızı Lisa

  • 88 Ünlülerin çocukları
    88 | 156

    Sümer Ezgü ve oğlu Yaman

  • 89 Ünlülerin çocukları
    89 | 156

    İpek Açar ve kızı Aslı Gönül

  • 90 Ünlülerin çocukları
    90 | 156

    Gökhan Türkmen ve kızı Leyla Ada

  • 91 Ünlülerin çocukları
    91 | 156

    Gökhan Türkmen ve kızı Leyla Ada

  • 92 Ünlülerin çocukları
    92 | 156

    Özgü Namal ve kızı Elem Su

  • 93 Ünlülerin çocukları
    93 | 156

    Candice Swanepoel ve oğlu

  • 94 Ünlülerin çocukları
    94 | 156

    Candice Swanepoel ve oğlu

  • 95 Ünlülerin çocukları
    95 | 156

    Candice Swanepoel ve oğlu

  • 96 Ünlülerin çocukları
    96 | 156

    Demet Şener ve kızı İrem

  • 97 Ünlülerin çocukları
    97 | 156

    Tuğba Altıntop ve kızı

  • 98 Ünlülerin çocukları
    98 | 156

    Nurgül Yeşilçay ve oğlu Osman Nejat

  • 99 Ünlülerin çocukları
    99 | 156

    Nil Karaibrahimgil ve oğlu Arif Aziz

  • 100 Ünlülerin çocukları
    100 | 156

    Nil Karaibrahimgil ve oğlu Arif Aziz

  • 101 Ünlülerin çocukları
    101 | 156

    İbrahim Kutluay ve kızı İrem

  • 102 Ünlülerin çocukları
    102 | 156

    İbrahim Kutluay ve kızı İrem

  • 103 Ünlülerin çocukları
    103 | 156

    Burcu Çetinkaya'nın oğlu Mehmet Celal

  • 104 Ünlülerin çocukları
    104 | 156

    Victoria Beckham ve kızı Harper

  • 105 Ünlülerin çocukları
    105 | 156

    Petek Dinçöz'ün oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu

  • 106 Ünlülerin çocukları
    106 | 156

    Petek Dinçöz ve oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu

  • 107 Ünlülerin çocukları
    107 | 156

    Volkan Severcan ve kızı

  • 108 Ünlülerin çocukları
    108 | 156

    Sabri Sarıoğlu ve oğlu Sarp

  • 109 Ünlülerin çocukları
    109 | 156

    DJ Suat Ateşdağlı ve oğlu

  • 110 Ünlülerin çocukları
    110 | 156

    DJ Suat Ateşdağlı ve oğlu

  • 111 Ünlülerin çocukları
    111 | 156

    Jean-Claude Van Damme ve kızı Bianca Bree

  • 112 Ünlülerin çocukları
    112 | 156

    Meryem Uzerli ve kızı Lara

  • 113 Ünlülerin çocukları
    113 | 156

    Meryem Uzerli ve kızı Lara

  • 114 Ünlülerin çocukları
    114 | 156

    Emine Ün ve kızı Duru

  • 115 Ünlülerin çocukları
    115 | 156

    Scarlett Johansson ve kızı

  • 116 Ünlülerin çocukları
    116 | 156

    Scarlett Johansson ve kızı

  • 117 Ünlülerin çocukları
    117 | 156

    İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Tatlıses

  • 118 Ünlülerin çocukları
    118 | 156

    İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Tatlıses

  • 119 Ünlülerin çocukları
    119 | 156

    Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada Tatlıses

  • 120 Ünlülerin çocukları
    120 | 156

    Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı

  • 121 Ünlülerin çocukları
    121 | 156

    Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı

  • 122 Ünlülerin çocukları
    122 | 156

    Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin

  • 123 Ünlülerin çocukları
    123 | 156

    Futbol yorumcusu Sinan Engin, eşi ve çocuklarıyla

  • 124 Ünlülerin çocukları
    124 | 156

    Işıl Reçber ve kızı

  • 125 Ünlülerin çocukları
    125 | 156

    Pınar Altuğ ve kızı Su

  • 126 Ünlülerin çocukları
    126 | 156

    Pınar Altuğ ve kızı Su

  • 127 Ünlülerin çocukları
    127 | 156

    Cindy Crafword ve kendisi gibi model olan kızı Kaia Jordan Gerber

  • 128 Ünlülerin çocukları
    128 | 156

    Bahar Öztan ve oğlu Yiğit

  • 129 Ünlülerin çocukları
    129 | 156

    Özgü Namal oğlu Nefes

  • 130 Ünlülerin çocukları
    130 | 156

    Nur Bozar ve kızı Kumsal

  • 131 Ünlülerin çocukları
    131 | 156

    Hamdi Alkan ve kızı Zeynep Alkan

  • 132 Ünlülerin çocukları
    132 | 156

    Çelik ile oğlu Atilla Ata

  • 133 Ünlülerin çocukları
    133 | 156

    Cem Yılmaz ve oğlu Kemal

  • 134 Ünlülerin çocukları
    134 | 156

    Kim Kardashian-Kanye West çiftinin bebekleri Saint

  • 135 Ünlülerin çocukları
    135 | 156

    Burak Kut ve kızı Aden

  • 136 Ünlülerin çocukları
    136 | 156

    Burak Kut ve kızı Aden

  • 137 Ünlülerin çocukları
    137 | 156

    Burak Kut'un ve kızı Aden

  • 138 Ünlülerin çocukları
    138 | 156

    Hande Ataizi ve oğlu Leon

  • 139 Ünlülerin çocukları
    139 | 156

    Meryem Uzerli ve kızı Lara

  • 140 Ünlülerin çocukları
    140 | 156

    Meryem Uzerli ve kızı Lara

  • 141 Ünlülerin çocukları
    141 | 156

    Pelin Karahan ve oğlu Ali

  • 142 Ünlülerin çocukları
    142 | 156

    Şafak Sezer ve kızı Irmak

  • 143 Ünlülerin çocukları
    143 | 156

    Şafak Sezer ve kızı Irmak

  • 144 Ünlülerin çocukları
    144 | 156

    Şeyda Coşkun ve oğlu Arat

  • 145 Ünlülerin çocukları
    145 | 156

    Demet Akalın ve kızı Hira

  • 146 Ünlülerin çocukları
    146 | 156

    Şovmen Okan Bayülgen ve kızı İstanbul

  • 147 Ünlülerin çocukları
    147 | 156

    Mine Çayıroğlu ve 5 yaşındaki oğlu Derin

  • 148 Ünlülerin çocukları
    148 | 156

    Gülben Ergen ve çocukları (Ares, Atlas,Güney)

  • 149 Ünlülerin çocukları
    149 | 156

    Kayahan ve İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül

  • 150 Ünlülerin çocukları
    150 | 156

    Oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan

  • 151 Ünlülerin çocukları
    151 | 156

    Yasemin Yalçın'ın kızları Eylül ve Eda

  • 152 Ünlülerin çocukları
    152 | 156

    Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener çiftinin oğulları Arif Aziz

  • 153 Ünlülerin çocukları
    153 | 156

    Mila Kunis ve Ashton Kutcher'ın minik kızları Wyatt

  • 154 Ünlülerin çocukları
    154 | 156

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin

  • 155 Ünlülerin çocukları
    155 | 156

    Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin

  • 156 Ünlülerin çocukları
    156 | 156

    Volkan Demirel-Zeynep Demirel çiftinin kızları Yade

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Yorumlar 14
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 11:55
    EMİNE ÜN VE AYDAN ŞENER.Bunların üstüne yok.
  • Misafir 13 Aralık 2017 Çarşamba 13:19
    nil de oğlunu saklamış hıh:))
  • Misafir 09 Eylül 2017 Cumartesi 07:57
    aaa bilmiyorduk, surpriz oldu bizim icinde
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