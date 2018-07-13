Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, büyük kızı Ayşe Derya’nın yeni yaşını kutladı. Kutlamada ünlü şarkıcı, kızı ve eşi Melis Ülken’le birlikte objektife mutluluk pozu verdi.
Sibel Turnagöl, Kerem Alışık ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadriyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Annesinin biricik oğlu canı,hayatı, her şeyi....️Benim huzur dolu limanım... Seviyoruz Sadri Bey." notuyla paylaştı.
Turnagöl'ün oğlu Sadri, babası Kerem Alışık ile benzerliğiyle de dikkat çekiyor.
Pınar Aylin'in kızı Maya Tokatlıoğlu 16. yaşına bastı.
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin, ilk eşi Mert Tokatlıoğlu ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Maya'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
Kızının bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı altına; O güzel yüzün hep gülsün... Yolun ışıklı, şansın bol, bahtın güzel... 16. yaşın kutlu olsun. Sonsuz aşkım. ' mesajını yazdı.
Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu.
16 yaşına basan Maya'nın annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'a bir de şimdi bakın.
Ceylan'ın ilk eşi Erhan Bozkurt'tan olan 27 yaşındaki kızı Melodi Bozkurt, şimdilerde Kanada'da master yapıyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat bölümünü derece ile bitiren Melodi Bozkurt başarı belgesini annesi Ceylan’ın elinden almıştı.
Melodi Bozkurt
Melodi Bozkurt
Bu yıl 75'inci kez düzenlenen Altın Küre ödüllerinde en çok dikkat çeken konuklardan biri Sharon Stone oldu. Stone'a kırmızı halıda oğlu eşlik etti.
Sharon Stone, zaman zaman sosyal medya sayfasından fotoğraflarını paylaştığı büyük oğlu Roan Bronstein ile ilk kez böyle büyük bir etkinliğe katıldı.
Stone'un 17 yaşındaki oğlu Roan Bronstein'ı gazeteci Phil Bronstein ile evliyken evlat edinmişti. Stone'un iki tane oğlu daha bulunuyor.
Emine Ün kızları Duru’ya rağmen 2009’da Emre Kınay’dan boşanmıştı.
Posta'nın haberine göre, Emre Kınay'dan boşanan Emine Ün 2012’de Tolga Karataş ile evlenmişti.
Emine Ün ile kızı Duru, önceki gün bir AVM'deydi.13 yaşındaki Duru neredeyse annesinin boyuna yetişmişti.
Yeni yıl öncesi alışverişe çıktıklarını söyleyen Emine Ün “Duru ve eşimle Viyana’ya gideceğiz” dedi.
Feridun Düzağaç eski eşi Sevgi Düzağaç'tan olan kızı Tuya Naz ile önceki gün Bebek'te buluştu. Baba-kızyürüyüş yaptıktan sonra bir kafede oturup sohbet etti.
Posta'nın haberine göre, Feridun Düzağaç, "Tuya Naz artık 19 yaşında. Benim en büyük aşkım." diye konuştu.
Feridun Düzağaç ile kızı Tuya Naz
Feridun Düzağaç ile kızı Tuya Naz
Mehmet-Yeliz Okur çiftinin çocukları, Melisa, Yiğit Mehmet ve Mert Mehmet Okur
Erkan Petekkaya
Erkan Petekkaya eşi ve çocuğu Cem
Oyuncu Zafer Ergin ve kızı Esra
Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
Yavuz Bingöl ve Sinem
Yavuz Bingöl ve Sinem
Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti ve oğulları Can Aslantuğ
Çelik ve oğlu Ata
Çelik ve oğlu Ata
Coşkun Sabah ve kızı Roza
Pınar Aylin ile kızı Maya
Pınar Aylin ile kızı Maya
Sibel Can ve oğlu Emir
Sibel Can ve oğlu Emir
Sibel Can ve oğlu Emir
Ahmet Mümtaz Taylan
Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Ayşe Dilan
Tamer Karadağlı
Tamer Karadağlı ve Zeyno
Tamer Karadağlı ve Zeyno
Şener Şen
Şener Şen ve kızı Bengü
Şener Şen ve kızı Bengü
Şevket Çoruh
Şevket Çoruh ile kızı Gülenay
Şevket Çoruh ile kızı Gülenay
Bülent Serttaş
Bülent Serttaş ile kızı
Arnold Schwarzenegger'ın oğlu Christopher Schwarzenegger
Christopher Schwarzenegger
Christopher Schwarzenegger
Christopher Schwarzenegger
Monica Bellucci
Monica Bellucci ve kızı Deva
Türkücü Mahmut Tuncer
Türkücü Mahmut Tuncer, eşi Işıl Tuncer ve kızı Gizem Tuncer
Pascal Nouma ile kızı Marin
Pascal Nouma ile kızı Marin
Engin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan ile oğlu Emir Aras
Kerem Alışık ve oğlu Sadri
Kerem Alışık ve oğlu Sadri
Kerem Alışık ve oğlu Sadri
Aydan Şener ve kızı Ecem Akbin
Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber ve çocukları
Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz ve kızı Ayşe
Ayşe Özoğuz
Ayşe Özoğuz
Ayşe Özoğuz
Ayşe Özoğuz
Ayşe Özoğuz
Wilma Eles ve ikizleri
Wilma Eles ve ikizleri
Işın Karaca ve oğlu
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Coşkun Sabah ve kızı Roza
Bülent Parlak ve kızı Lisa
Bülent Parlak ve kızı Lisa
Sümer Ezgü ve oğlu Yaman
İpek Açar ve kızı Aslı Gönül
Gökhan Türkmen ve kızı Leyla Ada
Gökhan Türkmen ve kızı Leyla Ada
Özgü Namal ve kızı Elem Su
Candice Swanepoel ve oğlu
Candice Swanepoel ve oğlu
Candice Swanepoel ve oğlu
Demet Şener ve kızı İrem
Tuğba Altıntop ve kızı
Nurgül Yeşilçay ve oğlu Osman Nejat
Nil Karaibrahimgil ve oğlu Arif Aziz
Nil Karaibrahimgil ve oğlu Arif Aziz
İbrahim Kutluay ve kızı İrem
İbrahim Kutluay ve kızı İrem
Burcu Çetinkaya'nın oğlu Mehmet Celal
Victoria Beckham ve kızı Harper
Petek Dinçöz'ün oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu
Petek Dinçöz ve oğlu İrfan Aslan Kodaloğlu
Volkan Severcan ve kızı
Sabri Sarıoğlu ve oğlu Sarp
DJ Suat Ateşdağlı ve oğlu
DJ Suat Ateşdağlı ve oğlu
Jean-Claude Van Damme ve kızı Bianca Bree
Meryem Uzerli ve kızı Lara
Meryem Uzerli ve kızı Lara
Emine Ün ve kızı Duru
Scarlett Johansson ve kızı
Scarlett Johansson ve kızı
İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Tatlıses
İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Tatlıses
Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada Tatlıses
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
Futbol yorumcusu Sinan Engin, eşi ve çocuklarıyla
Işıl Reçber ve kızı
Pınar Altuğ ve kızı Su
Pınar Altuğ ve kızı Su
Cindy Crafword ve kendisi gibi model olan kızı Kaia Jordan Gerber
Bahar Öztan ve oğlu Yiğit
Özgü Namal oğlu Nefes
Nur Bozar ve kızı Kumsal
Hamdi Alkan ve kızı Zeynep Alkan
Çelik ile oğlu Atilla Ata
Cem Yılmaz ve oğlu Kemal
Kim Kardashian-Kanye West çiftinin bebekleri Saint
Burak Kut ve kızı Aden
Burak Kut ve kızı Aden
Burak Kut'un ve kızı Aden
Hande Ataizi ve oğlu Leon
Meryem Uzerli ve kızı Lara
Meryem Uzerli ve kızı Lara
Pelin Karahan ve oğlu Ali
Şafak Sezer ve kızı Irmak
Şafak Sezer ve kızı Irmak
Şeyda Coşkun ve oğlu Arat
Demet Akalın ve kızı Hira
Şovmen Okan Bayülgen ve kızı İstanbul
Mine Çayıroğlu ve 5 yaşındaki oğlu Derin
Gülben Ergen ve çocukları (Ares, Atlas,Güney)
Kayahan ve İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül
Oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan
Yasemin Yalçın'ın kızları Eylül ve Eda
Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener çiftinin oğulları Arif Aziz
Mila Kunis ve Ashton Kutcher'ın minik kızları Wyatt
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin
Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin
Volkan Demirel-Zeynep Demirel çiftinin kızları Yade
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