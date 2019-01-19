Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
Ciğerci, yayınladığı kareye "moralim çok bozuk çünkü benden küçük duran bir annem var" notunu düştü. Ciğerci'nin paylaşımına yorum yağdı.
Dilan Çiçek Deniz ve annesi
Dilan Çiçek Deniz ve annesi
Can Yaman
Can Yaman ve annesi
Can Yaman ve annesi
Can Yaman ve annesi
Edis
Edis ile annesi
Seda Bakan
Seda Bakan ile annesi
Ayla Çelik
Ayla Çelik ile annesi
Ayla Çelik'in annesi
Pelin Karahan
Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit
Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit
Bade İşçil
Bade İşçil'in annesi
Hakan Peker
Hakan Peker ile annesi
Buse Varol
Buse Varol ile annesi
Buse Varol ile annesi
Birce Akalay
Birce Akalay ile annesi
Emina Sandal
Emina Sandal ve annesi
Özge Özpirinçci
Özge Özpirinçci'nin annesi
Naomi Campbell
Naomi Campbell ile annesi Valerie Morris
Naomi Campbell ile annesi Valerie Morris
Azra Akın
Azra Akın ve annesi
Tuba Büyüküstün
Tuba Büyüküstün ve annesi
Zerrin Tekindor
Zerrin Tekindor'un annesi
Hande Erçel
Hande Erçel ve annesi
Hande Erçel ve annesi
Esra Erol
Esra Erol ve annesi
Amine Gülşe
Amine Gülşe ile annesi
Gülben Ergen
Gülben Ergen ve annesi
Jelena Karleusa
Jelena Karleusa ve annesi
Bensu Soral
Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri
Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri
Bensu Soral ve Hande Soral ile anneleri
Bensu Soral ve Hande Soral'ın annesi
Elçin Sangu
Elçin Sangu ve annesi
Chloe Loughnan
Chloe Loughnan ve annesi
Nesrin Cevadzade
Nesrin Cavadzade ve annesi
Almeda Abazi
Almeda Abazi ve annesi
Burak Özçivit
Burak Özçivit ve annesi
Tuğçe Özbudak
Tuğçe Özbudak ve annesi
Tuğçe Özbudak ve annesi
Serdar Ortaç
Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç
Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski ve annesi
Merve Boluğur
Merve Boluğur ve annesi
Özge Ulusoy
Özge Ulusoy ve annesi
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki ve annesi
Sinan Akçıl
Sinan Akçıl ve annesi
Sinan Akçıl'ın annesi
Büşra Pekin
Büşra Pekin ve annesi
Mustafa Ceceli
Mustafa Ceceli ve annesi
Adriana Lima ve annesi
Tuğçe Tayfur ile annesi Necla Nazır
Ceylan Çapa
Ceylan Çapa ve annesi
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Misafir01 Kasım 2018 Perşembe16:42 Ya bu kadın kaç yaşında evlenmiş acaba bide oğlu kaç yaşında 10 2 Misafir01 Kasım 2018 Perşembe16:33 ne anliyorlar 15-18 yas arasi anne olunca 7 6 Misafir12 Mart 2018 Pazartesi03:20 ADRİANA LİMA’nın ANNESİ İL SSK MÜDİRESİ GİBİ LA :) :) :) 51 6