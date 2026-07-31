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        Haberler Magazin MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulunmuştu... Arkadaşı o anları anlattı

        MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulunmuştu... Arkadaşı o anları anlattı

        MasterChef 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı, Sarıyer'deki evinde hayatını kaybetmişti. Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:30 Güncelleme:
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        Arkadaşı o anları anlattı

        Eren Kaşıkçı, önceki gün İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki ünlü şefin cenazesi, Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat’a uğurlandı.

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        Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu konuştu.

        Malkoçoğlu, "Telefonla ulaşamadım. Eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Doğru sonucu adli tıp kurumu raporu sonrasında belli olacak. Acımız büyük, kardeşimizi kaybettik" dedi.

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        Malkoçoğlu ayrıca, "Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetine Maya kızımıza sahip çıkacağız. İsmine de emanetlerine de sahip çıkacağız. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

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