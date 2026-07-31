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        Haberler Magazin MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın son fotoğrafları

        MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın son fotoğrafları

        MasterChef yarışmasıyla tanınan ve evinde ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününü kutladığı anlara dair fotoğraflar ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, önceki gün İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki ünlü şefin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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        'Kızıl Sakal' lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Eren Kaşıkçı'nın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Yeni Doğan Cemevi'nden kaldırıldı ve ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.

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        Kaşıkçı'nın geçtiğimiz hafta kızı Maya'nın doğum gününü kutladığı anlara dair fotoğraflar ortaya çıktı.

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        Kaşıkçı'nın arkadaşı Murat Pala, Maya'nın doğum gününe ait fotoğrafları paylaştı. Pala, "Geçen hafta bugün Musullu Köyü’nde Maya'mızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren’imizi toprağa vermeye gidiyoruz… Hayat gerçekten bir an…" mesajını yayımladı.

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        Sosyal medya hesabında zaman zaman kızı Maya ile çekilen fotoğrafları paylaşan Kaşıkçı, kızına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiriyordu.

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