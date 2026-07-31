MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın son fotoğrafları

'Kızıl Sakal' lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Eren Kaşıkçı'nın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Yeni Doğan Cemevi'nden kaldırıldı ve ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.