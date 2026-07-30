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        Haberler Magazin Eren Kaşıkçı'nın cenaze töreni belli oldu

        Eren Kaşıkçı'nın cenaze töreni belli oldu

        MasterChef yarışmasıyla tanınan ve dün evinde ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın cenaze töreniyle ilgili açıklama yapıldı. Öte yandan Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili yürek burkan bir detay da ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay

        MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki ünlü şefin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

        'Kızıl Sakal' lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

        Eren Kaşıkçı'nın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Yeni Doğan Cemevi'nden kaldırılacak, ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacak.

        Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca iki gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sosyal medya hesabında zaman zaman kızı Maya ile çekilen fotoğrafları paylaşan Kaşıkçı, kızına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiriyordu.

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