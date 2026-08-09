Meghan Markle'dan Prens Harry yorumu: Kocam gaydayı çok seviyor!

Meghan Markle, Kanadalı müzisyen David Foster'ı onurlandırmak için düzenlenen bir galaya eşi Prens Harry ile birlikte katıldı. Markle, Kanada'daki David Foster Vakfı'nın 40'ıncı yıl dönümü kutlamalarında çekilen fotoğraf ve videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda, Meghan Markle ve Prens Harry çifti, gayda çalan müzisyenlerle dolu bir koridorda yürürken görülüyor.

Markle, geleneksel İskoç kıyafetleri giymiş olan müzisyenlerin yanından geçerken, onlara, "Kocam gaydayı çok seviyor!" diye şaka yapıyor. Borazan çalan müzisyenlerin yanından yürümeye devam ederlerken Markle, "Aman Tanrım, bu muhteşem!" diye sesleniyor.

Prens Harry daha sonra müzisyenlerle şakalaşarak, "Benimkiler nerede?" diye soruyor. Ardından hem gayda hem de davul çalabileceğini iddia ediyor.

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76 yaşındaki Foster, 1986 yılında, organ nakline ihtiyaç duyan çocukları olan Kanadalı ailelere mali destek sağlamak ve Kanada ile ABD'de organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla David Foster Vakfı'nı kurdu.

Foster'ın etkinliğinde Meghan Markle, 1997'de hayatını kaybeden, hiç tanışamadığı kayınvalidesi Prenses Diana'nın elmas ve safir küpelerini taktı. 45 yaşındaki Sussex Düşesi, daha önce de halka açık etkinliklerde Diana'nın küpelerini takmıştı.

2019'da Foster, Dük ve Düşes'in Vancouver Adası'ndaki yakın bir arkadaşının malikanesinde kalmalarını sağlamıştı. O dönemde Daily Mail'e konuşan Foster, "Meghan'a orada yardımcı olabildiğim için onur duydum, çünkü ben Kanadalıyım ve biz bir İngiliz Milletler Topluluğu ülkesiyiz. Kraliyete ait bir ülkeyiz. Bu bizim için önemli, bu yüzden ben de bununla büyüdüm. Onların biraz olsun dinlenme fırsatı bulmalarına yardımcı olabildiğim için gerçekten mutlu oldum" demişti.

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak İngiltere'den ABD'ye taşınmıştı.