SHOW TV'de Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün ekranlara gelecek, Limon Yapım imzalı günlük dizi 'Menekşe'nin ilk bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

Yayınlanan tanıtımda; Menekşe'nin evlilik haberini öğrenen Murat'ın tepkisi tüm aileyi etkisi altına alırken Menekşe, evlenmek istemediği bir adamla nikâh masasına oturmanın eşiğine geliyor.

Rüksan ise iki oğlunu da korumak için her şeyi göze alırken, Pazartesi günü başlayacak diziye olan merak giderek artıyor.

Menekşe ve Murat'ın geçmişten bugüne uzanan büyük aşkını merkezine alan dizi, birbirinden farklı hayatların kesiştiği etkileyici bir hikâye sunuyor.

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Başrollerini Güz Bozkurt ve Batuhan Demir'in paylaştığı 'Menekşe', genç yetenekleri deneyimli oyuncularla bir araya getiriyor. Danışmanlığını Mehmet Uyar'ın, genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül'ün üstlendiği dizinin senaryosu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı imzası taşıyor. Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez'in yönetmenliğini üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ise Çağrı Baylan, İlayda Sumak, Zeynep Serpil Bozkurt, Aysun Güven, Melike Baş, Ezgi Gezer, Çağatay Çabuk, Emel Kara, Merve Kurç, Rıza Sarıdoğan, Doğan Güneş, Sibel Bay, Mert Aydoğdu, Tuğçe Aykut, İpek Albayrak, Sarp Yıldırım yer alıyor.

'Menekşe' Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.30'da SHOW TV’de!