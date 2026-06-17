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        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın çocuklarının annesi Debbie Rowe yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyor

        Michael Jackson'ın çocuklarının annesi Debbie Rowe yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyor

        Michael Jackson'ın eski eşi ve iki çocuğunun annesi olan Debbie Rowe, 1996'da Jackson ile evlendiği dönemde sürekli ilgi odağı olduğu zamanki halinden çok uzakta görünüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        Unutulmaz pop yıldızının eşiydi

        'Popun Kralı' olarak anılan Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe, ABD'nin Palmdale kentinde görüntülendiğinde, onu son haliyle tanımak neredeyse imkansızdı.

        67 yaşındaki Rowe, 1996'da Jackson ile evlendiği dönemde sürekli ilgi odağı olduğu zamanki halinden çok farklı görünüyordu.

        Rowe ve 2009'da henüz 50 yaşında hayatını kaybeden pop müzik ikonunun şimdi 29 yaşında olan Prince ve 28 yaşında Paris adında iki çocuğu var.

        Rowe ile Jackson'ın ilişki durumu her zaman merak konusu olmuştu. Aslen siyahi bir şarkıcı olan Jackson'ın çocuklarının beyaz tenli oluşları, şarkıcının, aslında biyolojik olarak çocukların babası olmadığı söylentilerine yol açmıştı.

        Meme kanseriyle mücadele ettikten 10 yıl sonra görüntülenen Rowe, bir banka şubesinden çıkarken görüntülendiğinde, geçmiş yıllara göre belirgin şekilde zayıf ve bitkin görünüyordu.

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        Rowe, ilk olarak 1980'lerde Jackson'ın dermatoloğu Dr. Arnold Klein'ın yanında hemşire olarak çalışmaya başladığında ünlü şarkıcıyla tanışmıştı.

        Rowe, 2003 yılında yayınlanan 'The Michael Jackson Interview' adlı belgeselde, Jackson'ın 1996'da ilk eşi Lisa Marie Presley'den boşanmasının ardından ünlü şarkıcıyla yakınlaştığını anlatmıştı.

        Rowe ve Jackson, ilişkilerinin ortaya çıkmasından önce aralarında herhangi bir romantik ilişki olduğuna dair bir işaret vermemişti. Jackson'ın Presley'den boşanmasının kesinleşmesinin ardından, Jackson ve Rowe, Kasım 1996'da Avustralya'da düzenlenen bir törenle evlenmişti.

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        1997 Şubat'ında Rowe, daha sonra 'Prince' lakabını alan ilk çocukları Michael Joseph Jackson Jr.'ı dünyaya getirdi.

        Ertesi yılın Nisan ayında ikinci çocukları olan kızları Paris Jackson doğdu. Ancak Ekim 1999'da Rowe, 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle boşanma davası açtı. Jackson'ın sözcüsü, o dönemde, çiftin karşılıklı olarak evliliklerini sonlandırmaya karar verdiklerini ve arkadaş kalmaya devam ettiklerini söylemişti.

        Boşanma 2000 yılında kesinleşti ve Jackson ile evlilik öncesi sözleşme imzalayan Rowe'a yaklaşık 8 milyon dolar ödendi, Beverly Hills'te bir ev verildi. Ardından 2001'de Rowe, Prince ve Paris'in velayetini Jackson'a devretti.

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        Ancak Jackson'ın 2003 yılında 10 ayrı çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının ardından Rowe, ebeveynlik haklarının iade edilmesi için mahkemeye başvurdu. Jackson suçlamaları reddetti ve suçsuz olduğunu savundu. Sonuç olarak tüm suçlamalardan beraat etti. Jackson'ın ölümünden bu yana geçen yıllarda, Rowe zaman zaman kızıyla görüşürken görüntülendi.

        Michael Jackson, eski eşi Debbie Rowe'un ardından taşıyıcı anne aracılığıyla şu anda 24 yaşında olan Prince Michael Jackson II adında üçüncü bir çocuğa daha kavuştu.

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