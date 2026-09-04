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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk' 12'nci bölümyüle ekranlara geldi

        'Muhtemel Aşk' 12'nci bölümyüle ekranlara geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk' 12'nci bölümyüle izleyicileri ekranlara kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Defne kaçırıldı

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; Total’de 3.50 izlenme oranı 14.45 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 3.11 izlenme oranı 12.81 izlenme payı, AB’de ise 2.61 izlenme oranı 11.60 izlenme payı elde etti.

        SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

        Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te 3 saat boyunca TT listesinde zirvede kalarak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

        'MUHTEMEL AŞK'IN 12'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Defne’nin kaçırılmasıyla başlayan panik, telefonunun Özlem tarafından bulunması ve Tolga’nın durumu aileye haber vermesiyle daha da büyüdü. Geçirdiği baygınlığın ardından kendine gelen Kadir, Defne’nin kaçırıldığını öğrenince büyük bir korku yaşadı. Olayın arkasında Leyla’nın olduğunu hemen anlayan Kadir Leyla’dan hesap sordu. Leyla, bu yüzleşmeden sonra kendini mağdur göstermek için kendi kendini darbederek yeni bir oyunun fitilini ateşledi. Defne’nin izini bularak onu kurtarmayı başaran Kadir tam rahat bir nefes alacakken, olay yerine gelen Tolga’nın Defne’nin nişanlısı olduğunu iddia ederek onu kendi evine götürmesi Kadir’i sinirlendirdi. Tehlikenin henüz geçmediğini fark eden Kadir ise Defne’yi korumak amacıyla Leyla’yı kendi evine geri getirmek zorunda kaldı.

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        Tolga’nın cesur hamlesi, Defne’yi kurtarmayı başardı;

        Tolga’nın evinde Melis ile birlikte kalan Defne, Leyla’nın ailesinin ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenirken; Defne’yi görmeye giden Kadir ona tüm duygularını açtı. Aralarındaki öfkenin yerini şefkate bıraktığı ve birbirlerini sarıp sarmaladıkları bu konuşma, ikiliyi ilk kez birbirlerine bu kadar yaklaştırdı. Emindağ evinde ise Kadir, Leyla’nın kendini darbederek oynadığı oyunu öğrendi. Bu tehlikeli aileden tamamen kurtulmaya karar veren Kadir, Adana’daki güçlü ailelerin temsilcileriyle iletişime geçerek kusursuz bir plan hazırladı.

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        Defne ve Leyla karşı karşıya;

        Herkes çalışmak için Bartıner yalısında toplandığında, Leyla ve ağabeyi Hamza’nın gövde gösterisi yapmak için yalıya gelmesi tansiyonu zirveye taşıdı. Defne’nin Kadir’den bir türlü uzak duramamasına üzülen Mine yalıyı terk ederken; Kadir’in planı tıkır tıkır işlemeye başladı. Hamza’nın haraç toplayan adamları tek tek yakalanırken, Defne ve arkadaşları da bu süreci hızlandıracak hukuki dilekçeleri hazırlayarak Hamza'nın köşesini daralttı.

        Final hamlesi olarak Hamza’yı yemeğe çıkaran ekibin planı, mekana polisin baskın yapması üzerine kuruluydu. Ancak Adana’dan gelen bir telefonla planı ve arkasında Defne’nin olduğunu öğrenen Hamza, Defne’yi Kadir veya Melis’in canını almakla tehdit etti. Bu ölümcül tehdit karşısında Kadir ve Tolga ilk defa güçlerini birleştirerek Hamza’ya müdahale etti ve polisin zamanında yetişmesiyle büyük kriz atlatıldı. Hamza ve Leyla tehdidinden kurtulmanın verdiği büyük rahatlamayla birbirlerine koşan Kadir ve Defne arasında romantik anlar yaşandı.

        Defne, Kadir'den üç dileğinden sonuncusunu isteyerek onu öpmesini istedi. Bu yakınlaşmaya şahit olan Leyla’nın öfkesine yenik düşmesiyle patlayan silah, yeni bölümde yaşanacak büyük trajedinin habercisi oldu.

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        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #muhtemel aşk
        #show tv
        #ayça ayşin turan
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