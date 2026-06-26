'Muhtemel Aşk' tüm kategorilerde zirvede!

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, başrollerini; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', ikinci bölümüyle tüm kategorilerde adını zirveye yazdırdı. İzleyicileri ekran başına toplayan dizi; ABC1 20+ grubunda 4.92 izlenme oranı 18.38 izlenme payı, Total’de 4.51 izlenme oranı 17.03 izlenme payı, AB’de ise 4.01 izlenme oranı 17.19 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te 9 saat 15 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalırken; #Defne 5 saat 50 dakika, #Kadir 8 saat 40 dakika ve #Tolga 6 saat 35 dakika konuşularak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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'MUHTEMEL AŞK'IN 2'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kadir ve Tolga’yı evinin önünde kavga ederken bulan Defne, ailesinin de bu beklenmedik manzaraya şahit olmasıyla zor anlar yaşadı. Mine ve Suzan, Defne’nin etrafında dönen iki zıt karakterin yarattığı karmaşık çekimi ve denklemi ilk andan itibaren fark etti. Bu sırada şirketini kurtarmak için son şansını zorlayan Defne, Levent Bey’e söylediği yalanı Tolga’ya itiraf ederek kartlarını açık oynadı. Kendi intikam planlarının peşinden giden Tolga işbirliğini kabul etse de, Defne’nin Kadir’i ikna etmesi sandığı kadar kolay olmadı.

Defne Tolga'yı ikna ediyor;

Kadir’in evine kadar gidip dil dökmesine rağmen olumsuz yanıt alan Defne, tüm umutlarını yitirmiş halde dönerken kapısında haciz memurlarıyla karşılaştığında adeta bir yıkım yaşadı. Her şeyin bittiğini kabullenip ertesi gün Levent’e gerçeği itiraf etmeye giden Defne, hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Defne’nin ofisindeki icra krizini gören Kadir, sırf onun için Tolga ile çalışmayı kabul etmişti. Son olarak Levent’in hazırladığı ağır şartlarla dolu sözleşmeyi imzalayan Defne, hem şirketini kurtardı hem de bu zorlu ortaklığın proje avukatı olarak ateşten bir gömlek giydi.

Kadir ve Defne'nin at üstünde orman yolculuğu;

Defne'yi şaşırtan teklif;

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Üçlünün aynı ofiste çalışmaya başlamasıyla dengeler iyice sarsılırken; Tolga, Levent’in içine Kadir’e karşı şüphe tohumları ekmeye başladı. Tüm bu kaosun ortasında Defne ile giderek daha fazla yakınlaşan Kadir, duygularına engel olamadı ve duygularını itiraf etmek için telefona sarıldı. Ancak Kadir tam kalbinden geçenleri dökeceği sırada, Defne’nin yanında olan Tolga’nın araya girmesi her şeyi mahvetti. Telefonda Tolga’nın sesini duyan Kadir, görüşmeyi sonlandırdı. Yaşanan bu durumu çözmek için soluğu Kadir’in kapısında alan Defne ise hayatının en büyük şokunu yaşadı. Eşi eve dönen Kadir’in boşanmaktan vazgeçtiklerini söylemesi, Defne için geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı oldu.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımda Defne ve Kadir’in şirketteki gerilimli yüzleşmesi dikkat çekiyor. Kadir’in boşanmaktan vazgeçmesi üzerine Defne, kalbindeki burukluğa rağmen gülümseyerek ona mutluluklar dilerken; bu kırılmayı fırsat bilen Tolga ise Defne’yle yakınlaşmak için harekete geçiyor. Tanıtıma asıl damga vuran an ise Kadir’in evliliğiyle ilgili gerçekler oluyor. Kadir’in eşiyle yüzleşmesi, bu evliliğin aşktan değil, büyük bir mecburiyetten doğduğunu gözler önüne seriyor. Tüm bunlardan habersiz annesinin dizlerinde ağlayan Defne’nin şimdi ne yapacağı sorusu heyecanı zirveye taşıyor.

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği 'Muhtemel Aşk'ın kadrosunda; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

İşte 'Muhtemel Aşk' 3'üncü Bölüm Tanıtımı;