Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın Sandringham'daki Anmer Hall adlı kır evine soygun düzenlemekle suçlanan iki kişi yakalandı.

Her ikisi de Arnavut uyruklu olan 34 yaşındaki Mirgen Doku ve 32 yaşındaki Arilen Ndoci, hırsızlık amacıyla bir eve girme ve koruma altındaki bir alana izinsiz girme suçlarından yargılanacak.

Pazartesi günü saat 18.00'de kraliyetin Sandringham Malikanesi'nde bulunan Anmer Hall adlı kır eviyle ilgili yapılan ihbar üzerine polis olay yerine çağrıldı ve iki şüpheli evin yakınlarında gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin daha önce İngiltere'ye iltica talebinde bulunmuş yasa dışı bir göçmen olduğu bildirildi. Polis helikopteri, üçüncü bir hırsızın kaçmış olabileceği endişesiyle bölgede ek aramalar gerçekleştirdi.

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Prens William ve Prenses Kate, kır evini hafta sonları ve tatil günlerinde kullanıyor

SOYGUN SIRASINDA EVDE DEĞİLLERDİ

Soygun olayı sırasında Prens William, Prenses Catherine ve çocukları Prens George (13), Prenses Charlotte (11) ve Prens Louis (8), Windsor'daki ana evlerinde bulunuyordu.

Norfolk'taki 10 yatak odalı kır evi, 2022'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth tarafından, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate'e 2011'de düğün hediyesi olarak verilmişti.

Hırsız giren evi Kraliçe Elizabeth hediye etmişti

EVİN KRALİYETE AİT OLDUĞUNU BİLMİYORLARMIŞ

Şüphelilerin, evin kraliyet çiftine ait olduğunu bilmedikleri aktarıldı. Polis şimdi, olayın ardında başka nedenler olup olmadığını belirlemek için ikilinin geçmişlerini araştırıyor.

William ve Kate çiftinin en sevdiği kaçış yeri olarak kabul edilen Anmer Hall'da, ailece düzenli olarak hafta sonlarını ve tatillerini geçirdikleri ve Prenses Kate'in kanserle mücadelesi sırasında da buranın onun 'sığınağı' olduğu biliniyor. Şubat 2024'ün sonunda önleyici kemoterapi tedavisine başlayan Middleton, Eylül 2024'te tedavinin sona erdiğini kamuoyuna duyurduğu videoyu bu evde çekmişti.

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Prenses, kemoterapinin bitişini ailesiyle birlikte çektiği video ile duyurmuştu

Soygun olayıyla ilgili herhangi bir yorum yapmayan Kensington Sarayı, olay sırasında kraliyet ailesi üyelerinden hiçbirinin mülkte bulunmadığını doğruladı.

Anmer Hall 1802'de inşa edilmiş ve 1862'de Kraliçe Victoria tarafından satın alınmıştı. Daha önce işletme sahiplerine ve sivil toplum kuruluşlarına kiralanan ev, 2011'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından William ve Kate çiftine düğün hediyesi olarak verildi.

2014 yılında 1,5 milyon sterlinlik bir tadilatın tamamlanmasından bu yana William ve Kate çifti, çocuklarıyla birlikte periyodik olarak bu evde ikamet etmeye başladı. Ancak Kraliçe Elizabeth'in 2022'deki ölümünden ve Windsor Kalesi arazisindeki Adelaide Kır Evi'ni ana ikametgahları haline getirmelerinden sonra ziyaretleri seyrekleşti.