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        Haberler Dünyadan Prenses Eugenie yeni doğan kızına Kraliçe Elizabeth'in adını verdi

        Prenses Eugenie yeni doğan kızına Kraliçe Elizabeth'in adını verdi

        Prenses Eugenie, yeni doğan kızına babaannesi Kraliçe Elizabeth'te verdiği değeri ortaya koyan bir isim seçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        Yeni 'kraliçe' doğdu

        Bu ayın başında Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank'ın ailesine bir kız çocuğu katıldı. İki oğlu olan çiftin bebeği, 3 Ağustos'ta Portekiz'in Lizbon kentindeki bir hastanede dünyaya geldi.

        Kraliyet çifti, nihayet kızlarına verdiği ismi açıkladı. Kraliyet ailesinin yeni torununun adı, Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank olarak açıklandı.

        Yeni doğan bebeğinin fotoğraflarını paylaşan Prenses Eugenie, "İki hafta önce kızımızı dünyaya getirdik ve o zamandan beri çok özel, sıcak ve sevgi dolu zamanlar geçiriyoruz" mesajını paylaştı.

        Eugenie ayrıca, kızına verdikleri ismin anlamını açıklarken, "Geçmişte ve günümüzde sevdiğimiz ve hayranlık duyduğumuz üç kişiden, özellikle de kalbimizde özel bir yeri olan büyükannesinden esinlenerek konuldu. Adı, sevdiğimiz ve evimiz olarak adlandırdığımız iki yer olan İngiltere ve Portekiz tarihinin bir parçası" dedi.

        Prenses ayrıca, oğlulları Augie ve Ernie'nin şimdiden çok ağabeyler oldularını da paylaştı.

        Prenses Eugenie, kızına verdiği isimle, babaannesi Kraliçe Elizabeth'e bir saygı duruşunda bulunmuş oldu. Prenses, hakkında çıkan taciz iddialarıyla elinden ünvanı alınan eski prens Andrew Mountbatten-Windsor ile eski eşi Sarah Ferguson'ın iki kızından biri.

        Prenses ve Jack Brooksbank ile yedi yıllık birlikteliğin ardından nişanlanmış ve 2018'de evlenmişti. Çiftin, yeni doğan bebeklerinin yanı sıra August (5) ve Ernest (3) adında iki oğlu var.

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        #Prenses Eugenie
        #kraliyet
        #Kraliçe Elizabeth
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