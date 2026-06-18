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        Haberler Dünyadan Ricky Martin'in Türkiye konseri kulis istekleri: Oksijen kapsülü ve çamur

        Ricky Martin'in Türkiye konseri kulis istekleri: Oksijen kapsülü ve çamur

        Gelecek ay İstanbul'da hayranlarının karşısına çıkacak olan Ricky Martin'in ilginç kulis talepleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        Kulis istekleri ortaya çıktı

        Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 11 Temmuz’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Grammy ve Latin Grammy ödüllü sanatçının konser öncesi kulis talepleri ortaya çıktı.

        Yıllara meydan okuyan formuyla dikkat çeken dünyaca ünlü yıldızın, sahne öncesinde özel bir oksijen kapsülü talep ettiği, ayrıca Anadolu’nun doğal mineralleriyle uygulanan çamur bakımını deneyimlemek istediği öğrenildi.

        54 yaşındaki Martin’in ekibi, sanatçının dinlenebileceği, meditasyon ve nefes egzersizleri yapabileceği özel alanlar için de hazırlıklarını sürdürüyor.

        Latin yıldızı, İstanbul konseri öncesinde enerjisini Anadolu’nun doğal bakım ritüelleriyle tazelemeye hazırlanıyor.

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        #Ricky Martin
        #konser
        #türkiye konseri
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