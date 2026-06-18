Ricky Martin'in Türkiye konseri kulis istekleri: Oksijen kapsülü ve çamur

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 11 Temmuz’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Grammy ve Latin Grammy ödüllü sanatçının konser öncesi kulis talepleri ortaya çıktı.

Yıllara meydan okuyan formuyla dikkat çeken dünyaca ünlü yıldızın, sahne öncesinde özel bir oksijen kapsülü talep ettiği, ayrıca Anadolu’nun doğal mineralleriyle uygulanan çamur bakımını deneyimlemek istediği öğrenildi.

54 yaşındaki Martin’in ekibi, sanatçının dinlenebileceği, meditasyon ve nefes egzersizleri yapabileceği özel alanlar için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Latin yıldızı, İstanbul konseri öncesinde enerjisini Anadolu’nun doğal bakım ritüelleriyle tazelemeye hazırlanıyor.