Pop yıldızı Miley Cyrus ile rock şarkıcısı Maxx Morando, ABD'nin Palm Springs kentindeki özel bir konutta düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.

Törende Cyrus'ın yıllar önce boşanan babası Billy Ray Cyrus ve annesi Tish Cyrus da hazır bulundu.

Onlara ayrıca, yakın zamanda Billy Ray ile nişanlanan oyuncu Elizabeth Hurley ve Tish Cyrus'ın 2023'te evlendiği oyuncu Dominic Purcell de eşlik etti.

Miley Cyrus'ın yakın arkadaşı ve sık sık birlikte çalıştığı Flaming Lips grubunun solisti Wayne Coyne, töreni yönetti.

Geçtiğimiz ay Cyrus, Hollywood Bowl'da verdiği konserde evlilik hazırlıklarına dair ipuçları vermişti.

33 yaşındaki şarkıcı, 18 Ekim'de verdiği konserde, 28 yaşındaki Morando'yu özel konuk olarak sahneye çıkarmıştı. Morando, şarkıcının yeni albümü 'Bass Persuades'ten 'Let's Get Married' şarkısını seslendirdiği bölümde davul çalmıştı.

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GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Cyrus ve Morando dört yıllık birlikteliklerinin ardından 2025 yılının sonlarında Japonya'nın Kyoto şehrinde nişanlandı. Morando, temmuz ayında verdiği bir röportajda evlilik teklifini anlatırken, "Önce birkaç günlüğüne Tokyo'ya gittik, sonra da Kyoto'ya. Sanırım bunun olacağını hissediyordu, bu yüzden onu olabildiğince şaşırtmak için seyahatimizin son gününün son anına kadar bekledim" demişti.

“Otel bahçesinde bir yürüyüşe çıktık. Küçük bir dış bahçe vardı. İçeri girdik ve küçük bir çıkmaz sokaktı, güzel bir Japon ormanı gibiydi. Video çekiyordu ve arkasını dönmüştü. İşte o zaman diz çöktüm ve omzuna dokundum” diyen müzisyen, ünlülerin sevdiği mücevher tasarımcısı Jacquie Aiche'nin 14 ayar altından bir tasarımıyla evlenme teklifinde bulundu.

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Cyrus, daha önce oyuncu Liam Hemsworth ile evliydi. İkili 2018'de evlendi ancak bir yıldan kısa bir süre sonra ayrıldı. Hemsworth, o zamandan beri model Gabriella Brooks ile birlikte. İkili Eylül 2025'te nişanlandı.