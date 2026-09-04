'Sevdan Bir Ateş'in karakter fotoğrafları yayınlandı

SHOW TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş', 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken dizinin karakter fotoğrafları yayınlandı. Kapadokya'nın etkileyici atmosferinde gerçekleştirilen çekimlerde oyuncular, hayat verdikleri karakterlerin ruhunu yansıtan karelerle objektif karşısına geçti.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın yanı sıra dizinin geniş oyuncu kadrosunu bir araya getiren fotoğraflar, hikâyenin karakter dünyasına dair ilk ipuçlarını verdi.

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda; Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan yer alıyor. Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.

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Yayın öncesi paylaşılan karakter fotoğrafları; kostümlerden oyuncuların duruşlarına uzanan detaylarla 'Sevdan Bir Ateş'in dünyasını yansıtırken, karakterler arasındaki ilişkiler ve hikâyede üstlenecekleri roller konusunda da merakı artırdı.

'Sevdan Bir Ateş', çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.