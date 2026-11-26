SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 12'nci bölümünde Mirza, Leyla ve Hüma’yla yeniden bir aile olmak için adım attı. Baba kızın dansına Leyla’nın da katıldığı sahne, Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı “Kaybolan Yıllar” eşliğinde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Kendisini korurken vurulan Vuslat’a kan veren Leyla, geçmişte yaşananları unutmadığını açıkça dile getirdi. Bölümün finalinde ise Nasim’in yaşattığı travmanın izlerini silemeyen Leyla’nın Mirza’ya söylediği “Yapamam” sözleri yürekleri burktu.

Dizinin yeni bölümü; Total’de 6.73 izlenme oranı, 17.84 izlenme payı, 20+ABC1’de 6.66 izlenme oranı, 16.75 izlenme payı, AB’de ise 5.09 izlenme oranı, 14.33 izlenme payı elde etti. Dizi sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken #Mirza etiketi ile 3 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

12'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Leyla’yı korurken vurulan Vuslat ameliyata alınırken Mirza, hastanede ailesine karşı sert tavrını sürdürdü. Mihre’nin sözleri karşısında Leyla’yı işaret eden Mirza, “Benim tek bir ailem var. Leyla ve kızım” diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Vuslat’ın acil kana ihtiyacı olduğunu öğrenen Leyla ise kan vermeyi kabul ederek herkesi şaşırttı. Vuslat’a borçlu kalmak istemediğini söyleyen Leyla, onun geçmişte yaptıklarının bedelini ödemeden ölmesine izin vermeyeceğini dile getirdi.

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Leyla, Vuslat’a kan veriyor;

Köprüden atlayan Nasim’in akıbeti belirsizliğini korurken Mirza, bulunan cesedin Nasim’e ait olmadığını öğrenmesine rağmen Leyla’nın korkularını dindirmek için ona Nasim’in öldüğünü söyledi. Nasim’i bulmak için aramalarını sürdüren Mirza’nın, babasının vurulduğu silaha ilişkin yeni bulgularla annesine yönelik şüpheleri de arttı. Faysal’ın öldüğünü düşünen Yaman ise hastanenin yoğun bakımında Nasim’i bulmayı beklerken karşısında Faysal’ı görünce büyük bir şok yaşadı.

Yaman, Faysal’ın yaşadığını öğrendi;

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Leyla ve Hüma’yla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Mirza, kızı için konakta özel bir oda hazırlattı. Bölümün finalinde Leyla’ya geçmişin yaralarını birlikte sarmak istediğini söyleyen Mirza, ona yakınlaşmaya çalıştı. Ancak Nasim’in yaşattığı korku dolu anları yeniden hatırlayan Leyla, Mirza’yı kendisinden uzaklaştırdı. Gözyaşları içinde “Yapamam…” diyen Leyla’nın sözleri karşısında Mirza çaresiz kaldı. Leyla geçmişin izlerini silebilecek mi? Mirza, Leyla ve Hüma’yla hayalini kurduğu aileyi yeniden kurabilecek mi? Akıbeti belirsizliğini koruyan Nasim, yeniden karşılarına çıkacak mı?

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

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'SEVDAN BİR ATEŞ'İN 13'ÜNCÜ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ YAYINLANDI

“CAFER AĞA’YI VUSLAT ÖLDÜRDÜ!”

Yaman’ın silahını doğrultmasıyla ölümle burun buruna gelen Faysal, Kozaklıları bitirecek sırlar bildiğini söyleyerek hayatını kurtarmaya çalışıyor. Yaman’ı ikna edemeyen Faysal, tam vurulacağı sırada “Cafer Ağa’yı Vuslat öldürdü!” sözleriyle büyük sırrı açıklıyor. Vuslat’ın, Leyla’yı Halep’e gönderdiği gece Cafer Ağa’yı gözlerinin önünde öldürdüğünü söyleyen Faysal, elinde kanıt olduğunu da belirtiyor. Yaman’ın telefonda gördükleri karşısında yaşadığı büyük şaşkınlık dikkat çekerken Faysal’ın açıkladığı sırrın Kozaklılar cephesinde dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oluyor.

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İşte 'Sevdan Bir Ateş’in 13'üncü Bölüm Ön İzlemesi;

'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.