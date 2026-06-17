Uzun süredir Almanya'da yaşayan oyuncu Sibel Kekilli, 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Onur Ödülü'nü kazanan isim oldu. Festivalin açılış gecesinde ödülün sahibi olan Kekilli, ödül töreni sonrası gerçekleştirilen söyleşide hayranlarıyla bir araya geldi.

Rol aldığı filmler ve canlandırdığı kadın karakterler üzerine açıklamalarda bulunan Kekilli, "Aslında ben bu rolleri özellikle aramıyorum, bu tarz roller beni bir şekilde buluyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Duvara Karşı" ve "Eve Dönüş" filmleri ve göç hikayeleri hakkında konuşan oyuncu, "Göç hikayeleri her zaman ilgimi çekiyor. Ben Almanya’da doğdum, kendimi Alman gibi hissediyorum ama aynı zamanda da ben bir Türküm. İki filmimi de çok seviyorum. Hepsi çok iyi yazılmış senaryolardı. Üzerinde çok çalıştık ve sanırım güzel de oldu” dedi.

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Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisinde rol alan Sibel Kekilli söyleşide, 50 kişi arasından seçildiği dizideki deneyimlerini de paylaştı. Kekilli, "Ön yargılı olduğum bir iş çok güzel gelişti ve düşündüğüm gibi sadece fantastik bir iş olmadı. Önce iki bölüm için anlaştığım projede sonrasında uzun süre yer aldım" açıklamalasında bulundu.