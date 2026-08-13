Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mabel Matiz'e ikinci müstehcenlik soruşturması

        Mabel Matiz'e ikinci müstehcenlik soruşturması

        Mabel Matiz'in seslendirdiği dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin, müstehcenlik suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldı

        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması

        Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkısının sözleri ve video klibi incelemeye alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eser içeriklerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

        Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Klipte; şarkıcı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ve oyuncu Hazal Türesan da yer aldı.

        Öte yandan Mabel Matiz hakkında daha önce de 'Perperişan' isimli şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın yayımlandığı iddiasıyla dava açılmıştı. Soruşturma ve yargılama sürecinin ardından mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Mabel Matiz hakkında beraat kararı vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mabel matiz
        #Ha Leylim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Nilda'nın katili adliyede! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili adliyede! Canavarın ifadesi çıktı!
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        AB'de Kuraklık Krizi
        AB'de Kuraklık Krizi
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti