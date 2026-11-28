Yahudi asıllı şarkıcı Linet: Soykırımı lanetliyorum
Şarkıcı Linet, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olayların ardından İsrail'e yönelik tepkisini dile getirdi
Giriş: 28 Kasım 2026 - 10:12 Güncelleme:
Kadıköy'de vereceği konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Linet, Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren şarkıcı, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Linet, "Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Bu durum sadece kınamakla geçmez. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim" ifadelerini kullandı.
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