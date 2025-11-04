Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Magnum çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2025 Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek?

        Magnum çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2025 Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı?

        Magnum çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Çubuklardan çıkan şifrelerin gönderildiği süreçte kuraya katılacak adaylar oldukça heyecanlı Magnum çekilişi canlı yayın üzerinden noter huzurunda açıklanacak olup isim listesi duyurulacak. Başvuranlar Magnum.com.tr adresinden duyurular takip edilmeye başladı. Peki, Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Giriş: 04.11.2025 - 10:36 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:36
        Magnum Porsche çekilişi için geri sayım başladı. Çubuklardan çıkan kodu gönderenler noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş sonrası kazanıp kazanmadıklarını öğrenecek. İsim listesine ulaşmak isteyenler Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak sorularına yanıt arıyor. Magnum çekiliş sonuçları ile her dönem için 10 kişi 300 bin TL’lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacak.Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? İşte, Magnum Porsche çekilişi 2025 hakkında merak edilenler…

        MAGNUM ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE

        Magnum çekilişi canlı yayını Magnum'un YouTube kanalından izlenebiliyor.

        MAGNUM ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

        Magnum çekiliş sonuçları, 4 Kasım 2025 tarihinde canlı olarak ekrana gelecek organizasyonla netleşecek.

        Yapılan açıklamaya göre; 4. Dönem için 04.11.2025 saat 11:30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

        Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi, geleneksel olarak Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere yasal zorunluluk gereği taahhütlü posta yoluyla da resmi tebligat yapılacaktır. Çekilişler her dönem için saat 11:00’de, İstanbul’daki U2 Tanıtım ofisinde açık noter huzurunda yapılıyor.

        MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, TARİH BELLİ Mİ?

        Magnum çekiliş sonuçlarına göre kazanan talihlilerin isim listesi resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak. Magnum çekiliş sonuçları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü belli olacak.

