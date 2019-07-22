Sinema efsanelerinden Vampir Avcısı Blade filmi yeniden çekilecek. Yeni uyarlamada başrolü ise sinema dünyasının Oscar ödüllü Müslüman aktörlerinden Mahershala Ali üstlenecek. Peki yeni Blade karakteri Mahershala Ali kimdir? İşte detaylar...

MAHERSHALA ALİ BİYOGRAFİSİ

Mahershala Ali, 16 Şubat 1974 yılında Kaliforniya eyaletinde dünyaya geldi.

Amerikalı Müslüman aktör, 2016'da Juan karakterini canlandırdığı Ay Işığı filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre'ye aday oldu. SAG Ödülü ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülünü kazandı.

89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Mahershala Ali böylece, sinema dünyasının Oscar ödüllü Müslüman aktörleri arasındaki yerini aldı.

Amatus Sami-Karim ile evli olan Mahershala Ali'nin Bari Najma adında bir de kızı var.

BLADE FİLMİ KONUSU

Asıl adı Eric Brooks olan Blade, dünyaya vampir bir adamın ve normal bir kadının çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ancak o daha doğmadan babası onu terk eder, annesi ise ona tek başına bakamayacağını düşünür ve onu sokağa bırakır. Bunun bir nedeni de onun da giderek bir vampire dönüşmeye başlamasıdır.

Blade sokaklarda büyür. Daha çocukken diğerlerinden farklı olduğunu fark eder. O tam bir vampir değildir, ama kana ihtiyaç duyar ve diğer vampirler kadar da güçlüdür. Onun bu yeteneklerini fark eden vampir avcısı Whistler, Blade'yi yanına alır ve eğitir.

Bu sayede Blade vampirlerin kabusu olur. Bir yandan da tam bir vampire dönüşmeden annesini bulmak hayattaki tek amacıdır.